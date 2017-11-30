Instagram'ın En Seksi Kadınları
#1 Emily Sears
Facebook'ta Beğen:
#2 Lindsey Pelas
#3 Abigail Ratchford
#4 Dawn Jaro
#5 Alysha Nett
#6 Courtney Tailor
#7 Katie May
#8 Brooke Evers
#9 Valeria Orsini
#10 Emily Ratajkowski
#11 Charlotte McKinney
#12 Yana Yatskovskaya
#13 Claudia Sampedro
#14 Brittany Brannagan
#15 Jessica Rose
#16 Rosie Mac
#17 Vita Couture
#18 Elif Çelik
#19 Josephine Skriver
#20 Sahara Ray
#21 Galinka Mirgaeva
#22 Lira Mercer
#23 Anna Nyström
#24 Misa Campo
#25 Paris Dylan
#26 Nina Agdal
#27 Juli Annee
#28 Ines Helene
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
Facebook Yorumları