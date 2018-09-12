Instagram'ın diğer yüzüyle tanışmaya hazırsanız işte size gerçek hayat

Instagram'da hepimiz kusursuz ve mükemmel fotoğraflarımızı paylaşma derdindeyiz. Ama bu gerçek hayatta da böyle mi? Köln'de yaşayan Geraldine West, kısa bir süre önce "Instagram vs. Reality" adlı bir projeye başladı. Burada gerçek hayatta aslında ne yaptığımızı ve Instagram'a nasıl yansıttığımızı gözler önüne seriyor.