Instagram'da ünlülerin verdikleri çarpıcı pozları taklit eden kadın
Avustralyalı komedyen Celeste Barber'in, ünlülerin verdikleri çarpıcı pozları taklit etmeye çalışırken ortaya çıkan birbirinden ilginç fotoğrafları.
#1 İşte bunlar hep yer çekimi
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#2 Düşük bütçeli havuz sahnesi
#3 Gerçek aşk
#4 O nasıl bir poz ya
#5 Lady Gaga’dan neyim eksik
#6 Model olmak o kadar da kolay değilmiş
#7 Onlar yapınca tamam biz yapınca oeaaaaa
#8 Uyandığımda hissettiğim aslında olan
#9 Keşke hiç denemeseydi
#10 Manzara farkıyla önde
#11 Dövmelerim şekil
#12 Önemli olan camdan sarkarken poz vermek
#13 Oldu mu şimdi
#14 Göründüğü gibi değil
#15 Fakirliğin gözü kör olsun
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