Haber Instagram modeli sosyal medyada star olmanın karanlık taraflarını anlattı! Instagram'da 11 milyon takipçinin olması, yaptığın paylaşımlarla binlerce lira para kazanmak oldukça cezbedici görünüyor değil mi? Peki gerçekten öyle mi?

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Amanda Lee Facebook'ta Beğen: Tabii ki, instagramda yapılan güzel yorumlar ve bankada yüklü miktarda paranın olması güzel ama bunun uzun vadede neye mal olabileceğini hiç düşündünüz mü? İnanılmaz fiziği ve güzel görünüşü sayesinde milyonlarca takipçisi olan kişisel antrenör ve pilates eğitmeni Amanda Lee tam da bu sorunun cevabını veriyor.

Amanda hesabında açık pozlar paylaşmaktan çekinmiyor ve göğüslerini milyonlarca takipçisine sergiliyor. Bir fotoğrafı yaklaşık 600.000 beğeni alıyor. Amanda bu durumun onu oldukça memnun ettiğini söyledi. Amanda dört yıldır sosyal medya profili için çabaladığını ve artık instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla para kazanmaya başladığını da söyledi. Cosmopolitan'a verdiği röportajda: “Bu kadar çok takipçim olduktan sonra, durup bir şeyleri yeniden değerlendirdim ve kendime 'bu gerçekten ben miyim?' diye sordum. Ruh sağlığım için, sürekli mükemmel olmaya çalışmak istemiyorum. Sürekli çaba harcamaya gerek kalmadan, kendime güvenmek istiyorum." dedi. “Ben her zaman göz önünde olmak istedim. İnsanların yaptığı yorumlar yüzünden sürekli kıvrımlı vücudumu ön plana çıkaran, seksi bir marka oluşturma çabasına girdim" diye ekliyor.

İnstagramda bir fotoğraf paylaşmak için yüzlerce fotoğraf çektirdiğini ve arasından birini seçtikten sonra da saatlerce düzenlemesiyle uğraştığını söylüyor. Amanda'nın annesi yapılan her olumsuz yorumun Amanda'nın psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini ve onu çok endişeli bir insan haline getirdiğini ifade etti. Amanda gibi birçok sosyal medya yıldızı, takipçilerin onlardan ulaşılamaz beden ölçülerinde olmalarını beklememelerini söylüyorlar.

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