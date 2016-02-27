Garip Haberler İnsanlık Olarak Kafayı Yediğimizin Kanıtları; Dünyanın En Garip 9 Fetişi! Bir insan mobilya olmanın nesini seksi bulur ki?

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9. Ağacı sev, yeşili koru. Facebook'ta Beğen: Görselimizden de gayet iyi anlaşılan fetişimizin psikolojideki adı Dendrophilia. Bu fetişe sahip olan insanlar ağaçlara, -hmmm nasıl söylesek; fazla içten yaklaşıyorlar...





2010'da İskoçya'da bir adamın ağaca tecavüz etmeye çalışması ile gündeme gelen bu fetişten Türkiye'de tabii ki haberimiz olmadı... Orman yangınlarını ve gereksiz ağaç kesmeleri konuşuyorduk o ara.

8. Çocukken 'Kene' diye çizgi film izlememizin etkileri bunlar. O kadddar iğrenç bir fetiş ki, görsele The Tick'i koysak da kâr etmiyor...

Formicophilia adı verilen bu duruma sahip insanlar, böceklerden tahrik oluyorlar. Evet, bildiğiniz böceklerden.



Vücutlarında böceklerin yürümesinden, meme uçlarında karafatma filan görmekten haz duyuyorlar. Hatta bu fetişin türlü pozisyonları da mevcut, Google'ladığımızda farkettik. Mideniz bulanmasın diye bu pozisyonlarla ilgili görsel mörsel koymuyoruz. adı verilen bu duruma sahip insanlar, böceklerden tahrik oluyorlar. Evet, bildiğiniz böceklerden.Vücutlarında böceklerin yürümesinden,Hatta bu fetişin türlü pozisyonları da mevcut, Google'ladığımızda farkettik. Mideniz bulanmasın diye bu pozisyonlarla ilgili görsel mörsel koymuyoruz.

7. Patrick Süskind'in romanına farklı bir yaklaşım. Koku... Ama çilek kokusu değil. Lavanta özlü parfüm kokusu değil. Yeni kesilmiş çimen kokusu da değil. Sabah içmeden kendinize gelemediğiniz o siyah kahvenin kokusu hele hiç değil.



Olfactophilia'ya sahip olanlar, insanların kötü kokularından tahrik oluyorlar. Gaz çıkaranlar olsun, deodoranta para vermeyenler olsun... Buradan da bu psikolojik duruma sahip olanlara sesleniyoruz; 'ya sahip olanlar, insanların kötü kokularından tahrik oluyorlar.Buradan da bu psikolojik duruma sahip olanlara sesleniyoruz; İstanbul'daki toplu taşıma araçları tam size göre!

6. Masandaki ayak olayım, çekmecen olup dolaba dolayım... (BDSM yazalım, anlayan anlasın...)





Anlamayan iyi yürekli insanlara da kısa bir özet geçelim; 1970'lerde popüler olan Forniphilia adlı bu fetişte insanlar ev eşyası ve mobilya olarak kullanılmaktan haz duyuyorlar. Bakın; insanları ev eşyası ve mobilya olarak kullanmaktan demiyoruz: Anlamayan iyi yürekli insanlara da kısa bir özet geçelim; 1970'lerde popüler olanadlı bu fetişte ev eşyası ve mobilya olarak kullanılmaktan diyoruz.

5. Optimus Prime da yakışıklı adamdı... Transformers'ı izlerken Megan Fox'a yükselmeyen arkadaşlarınız varsa hemen tesbiti yapıştırın: ''Abi sende mechanophilia var herhalde?''



Bu psikolojik duruma sahip insanlar, metal objelerle -özellikle otomobillerle meşk yaşıyorlar. 2008 yılında İngiltere'deki tüm otomobilleri huzursuz eden haber şu şekildeydi: ''Edward Smith, 1000'in üzerinde otomobil ile seks yaptığını itiraf etti.''



İnanmıyorsanız, buyrun bu da haberin linki.

4. Kollar ve dudaklar şimdi... Ne kadar acı ve gizli... Japonya'da start alan, Japon porno endüstrisinin korsan yayınlara gereken önlemleri almaması yüzünden tüm dünyada çığ gibi büyüyen bu fetişin henüz psikolojide bir adı yok.



Psikolojide olsun olmasın; bu dünyada kapı kollarını, kilitleri filan yalamaktan cinsel haz duyan insanlar var. Psikolojide olsun olmasın;

3. Önemli olan iç güzellik!? Ünlem ve soru işaretini yan yana kullandığımıza bakmayın, tabii ki iç güzellik önemli. Bizim anlatmak istediğimiz nokta farklı...





Suratında ve vücudunun diğer bölgelerinde anomaliler olanlara büyük ilgi var bu fetişte.



Eğer sizin de bir bar kavgasından sonra burnunuz yer değiştirdiyse, eğer sizin de kafanızın orta yerinde bir fabrika kazasında meydana gelen belirgin bir çukur varsa; özetle kendinizi Elephant Man ya da Gollum gibi hissediyorsanız; Teratophilia'ya sahip insanlar sizi çok sevecek. Eğer sizin de bir bar kavgasından sonra burnunuz yer değiştirdiyse, eğer sizin de kafanızın orta yerinde bir fabrika kazasında meydana gelen belirgin bir çukur varsa; özetle kendiniziya dagibi hissediyorsanız;

2. Ülkemizde taşlanacaklar listesinde ilk, bizim listemizde ikinci sırada. Dini simgeler, heykelcikler, posterler, kitaplar... Kısacası dinle ilgili her şey bu arkadaşlar için fetiş kapsamında yer almakta.



Eğer Danimarka, İsveç vesaire tadında bir ülkede yaşamıyorsanız, Hierophilia kavramına uzak durmanızı öneririz.

1. Çünkü gözler kalbin aynasıdır... İnanmak istememiştik, ' 'Kurgudur abi o videolar, bilim-kurgudur...'' deyip kendimizi avutmuştuk.

Ama hakikaten varmış: Oculolinctus da psikolojideki adıymış :(



İlk olara tabii ki Japonya'da ortaya çıkan bu fetişteki ana mevzu; göz bebeklerini yalamak. GÖZ BEBEKLERİNİ!





Allah akıl fikir versin... Ama hakikaten varmış:da psikolojideki adıymış :(İlk olara tabii ki'da ortaya çıkan bu fetişteki ana mevzu;

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