İnsanların umarsızlık abidesine dönüştüğü 23 dehşet verici an
Bazen hayat şartları sizi kocaman bir sine çekmeye zorlayabilir. İşte onları yaşatan insanlardan bazı örnekler.
1. Cenaze mesajına doğumgünü kutlaması yazan bu ilgisiz... dost?
2. 'Arkadaş Bölgesi'nden çıkamadığınız kız arkadaşınız ve hödük sevgilisi
3. Ev ortamını ofise taşıyan bu beyefendi
4. Kaş yaparken göz çıkartan bu "ayrımcılık karşıtı" sosyal sorumluluk afişini hazırlayan ekip
Yukarıda yazan: Herkes Eşit Muameleyi Hak Eder
Aşağıda yazan: Sarı, Siyah veya NORMAL fark etmez.
5. Bu kıza "hamile misin" diye soran densiz.
6. 'Havada süzülen el'iyle samimiyetsizliğini ele veren bu genç arkadaş
7. Muhtemelen 1970'li yıllardan kalan bu acayip albüm kapağını hazırlayan ve onaylayanlar
8. Bu çanağı tasarlayan yaratıcı zeka
9. Bu, nev-i şahsına münhasır tarzıyla farkını ortaya koyan asi ergen
10. Noel babanın kızağına yepyeni bir yorum katan arkadaş grubu
11. Bu çifte ne diyelim?
12. Aşkın sınır tanımadığını bize tuhaf bir şekilde vurgulamayı tercih eden bu çift
13. Seksten sonra Snapchat mesajı gönderen bu genç çift
Hanımkız durumdan pek memnun değil gibi somurtuyor galiba.
14. Bu masum çocuk
15. Kostüm olayını arkadaşlarına göre biraz abartan bu kız
16. Prezervatif alışverişine şahit olmak zorunda kalan bu rahibe
17. Güvenlik kontrolünde görevliye yüz kızartıcı anlar yaşatacak bu sorumsuz yolcu
18. Fransız öpücüğünü hiç anlamamış bu çift
19. Tinder'dan henüz haberi olmayan bu beyefendi
İlanda yazan: Noel'de bütün istediğim Latin Amerikalı bir kızarkadaş.
20. Kuralları çğneyen bu 'sert çocuklar'
Duvardaki tabelada yazan: Lütfen burada yiyecek ve içeçek tüketmeyiniz.
21. Aşkın sınırları olmadığını daha da tuhaf bir biçimde bize hatırlatan 'bu çift'
22. Bu pisuvar yazısını düşünen kimse
"Yabancı olarak girilir, arkadaş olarak çıkılır"
23. Avril Lavigne ile fotoğraf çektirmek için (dokunmak ve sarılmak yasak) 400$ veren ergenler
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