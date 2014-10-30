Komik İnsanların umarsızlık abidesine dönüştüğü 23 dehşet verici an Bazen hayat şartları sizi kocaman bir sine çekmeye zorlayabilir. İşte onları yaşatan insanlardan bazı örnekler.

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1. Cenaze mesajına doğumgünü kutlaması yazan bu ilgisiz... dost? Facebook'ta Beğen:

2. 'Arkadaş Bölgesi'nden çıkamadığınız kız arkadaşınız ve hödük sevgilisi

3. Ev ortamını ofise taşıyan bu beyefendi

4. Kaş yaparken göz çıkartan bu "ayrımcılık karşıtı" sosyal sorumluluk afişini hazırlayan ekip Yukarıda yazan: Herkes Eşit Muameleyi Hak Eder

Aşağıda yazan: Sarı, Siyah veya NORMAL fark etmez.

5. Bu kıza "hamile misin" diye soran densiz.

6. 'Havada süzülen el'iyle samimiyetsizliğini ele veren bu genç arkadaş

7. Muhtemelen 1970'li yıllardan kalan bu acayip albüm kapağını hazırlayan ve onaylayanlar

8. Bu çanağı tasarlayan yaratıcı zeka

9. Bu, nev-i şahsına münhasır tarzıyla farkını ortaya koyan asi ergen

10. Noel babanın kızağına yepyeni bir yorum katan arkadaş grubu

11. Bu çifte ne diyelim?

12. Aşkın sınır tanımadığını bize tuhaf bir şekilde vurgulamayı tercih eden bu çift

13. Seksten sonra Snapchat mesajı gönderen bu genç çift Hanımkız durumdan pek memnun değil gibi somurtuyor galiba.

14. Bu masum çocuk

15. Kostüm olayını arkadaşlarına göre biraz abartan bu kız

16. Prezervatif alışverişine şahit olmak zorunda kalan bu rahibe

17. Güvenlik kontrolünde görevliye yüz kızartıcı anlar yaşatacak bu sorumsuz yolcu

18. Fransız öpücüğünü hiç anlamamış bu çift

19. Tinder'dan henüz haberi olmayan bu beyefendi İlanda yazan: Noel'de bütün istediğim Latin Amerikalı bir kızarkadaş.

20. Kuralları çğneyen bu 'sert çocuklar' Duvardaki tabelada yazan: Lütfen burada yiyecek ve içeçek tüketmeyiniz.

21. Aşkın sınırları olmadığını daha da tuhaf bir biçimde bize hatırlatan 'bu çift'

22. Bu pisuvar yazısını düşünen kimse "Yabancı olarak girilir, arkadaş olarak çıkılır"

23. Avril Lavigne ile fotoğraf çektirmek için (dokunmak ve sarılmak yasak) 400$ veren ergenler

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