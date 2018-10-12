İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'

Bir çok insan vücudundaki yara ve yanık izlerini, kırıkları, engellerini saklamaya, gizlemeye çalışır çünkü insanların bakışları onları rahatsız eder. Geçen sene yapılmış olan #EveryBodyBeautiful kampanyası, geleneksel Japon sanatı 'Kintsugi' kullanılarak insanları yaralarıyla ve engelleriyle barıştırmayı başardı ve muhteşem eserler ortaya çıkardı.

#1 Vicky

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Bu proje, İngiltere'deki Zebedee Management adlı ajansın ve fotoğrafçı Murat Özkasım tarafından gerçekleştirildi. Zebedee, tüm yaştan insanların, genç, yaşlı, engelli ayrım yapılmadan çalıştığı tek ajans olarak bilinir. Bu projede ajansın bünyesindeki engelli modeller çalıştı. Kintsugi sanatıyla, engelli modeller engelleriyle daha da güzel görünüyorlar. Birbirinden başarılı fotoğrafları sizler için derledik.