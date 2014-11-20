İnsanlar gerçekten çift yaratılmış dedirten 19 ünlü
Eski dönemlerde yaşamış ve Hollywood ünlülerine bire bir benzeyen bu fotoğraflar sizi hayrete düşürecek.
1- Ellen DeGeneres - Henry David Thoreau
2- Maggie Gyllenhaal - Rose Wilder Lane
3- Justin Timberlake - Eski Bir Tanınmayan Adam
4- John Travolta - Eski Bir Tanınmayan Adam
5. General George Patton - Donald Trump
6- General Douglas MacArthur - Bruce Willis
7- Vincent Van Gogh - Chuck Norris
8- Mahir Çayan - Jimmy Fallon
9- Paul Giamatti - William Shakespeare
10- Jack Black - The Barber of Seville
11- Nicholas Cage - Eski Bir Tanınmayan Adam
12- Jay-Z - Eski Bir Tanınmayan Adam
13- Henry Ward Beecher - Jon Stewart
14- Charlie Sheen - John Brown
15- Alec Baldwin - Millard Fillmore
16- Rupert Grint - Sir David Wilkie
17- Louis-Maurice Boutet de Monvet - Keanu Reeves
18- Oscar Wilde - Hugh Grant
19- Andrew Johnson - Tommy Lee Jones
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