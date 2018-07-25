İnsanlar çıldırmış! İsveçli model dünyanın en büyük poposuna sahip olmak için ayda 15 kavanoz Nutella yiyor. Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için uğraşan Natasha Crown, her sabah uyanır uyanmaz ayna karşısına geçiyor ve sanki yeterince büyük değilmiş gibi daha büyük kalçalara sahip olmak istiyor. Mümkün olduğu kadar kilo almak için her ay yaklaşık 15 kavanoz Nutella'nın yanı sıra pizza ve makarna tüketen Natasha, 'kalçalarımın büyük olması beni seksi ve güçlü gösteriyor' diye konuşuyor.

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İsveç'te yaşayan model Natasha Crown, kalçalarının 183 cm olduğunu söylüyor. Facebook'ta Beğen:

Her gün daha büyük kalça hayaliyle uyandığını söyleyen Natasha dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için gereken her şeyi yapacağını söyleyerek vücudunda biriken yağları poposuna enjekte ettiriyor

Instagram'da 80 bin takipçisi olan Natasha hem modellik yapıyor hem de videolarını ve fotoğraflarını büyük popo tutkunlarına satarak geçimini sağlıyor.

İlk operasyonunu 20 yaşında yaptıran kadın büyük popo işini takıntı haline getirmiş

Takıntılı olduğunu kendisi de kabul eden Natasha, kalçalarının yeterince büyük olmadığını düşündüğü için beden dismorfisi yaşayabileceğini söylüyor. Ve ekliyor; ''Popo operasyonlarının yanı sıra dudak ve meme büyütme işleri de gerçekleştirdim. Vücudumu çok seviyorum. Yürürken bütün o sallantıyı hissediyorum ve bu beni cinsel açıdan istekli hissettiriyor. Bence bu dünyanın en güzel duygusu. Popom beni seksi ve güçlü hissettiriyor. Olumsuz eleştirileri görmüyorum çünkü kendimi böyle mutlu hissediyorum.''

Biz de kendisine başarılar diliyoruz.

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