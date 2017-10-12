IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#1 Leyla ile Mecnun

Açıkçası gönlümün bir numarası Ezel'dir.

Kardeş Payı daha iyiydi bence...

Bütün Türkiye oynadı herhalde bu dizide. :)

#9 Bir İstanbul Masalı

#10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Ali kaptana şu an bile sinirliyim!