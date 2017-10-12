IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#1 Leyla ile Mecnun

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi
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- İsmail abi

- Hoooopp :)

#2 Ezel

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

Açıkçası gönlümün bir numarası Ezel'dir.

#3 Tatlı Hayat

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

Kadroya bak!

#4 Avrupa Yakası

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#5 İşler Güçler

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

Kardeş Payı daha iyiydi bence...

#6 Asmalı Konak

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#7 Muhteşem Yüzyıl

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

Bütün Türkiye oynadı herhalde bu dizide. :)

#8 Yalan Dünya

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#9 Bir İstanbul Masalı

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

Ali kaptana şu an bile sinirliyim!

#11 Bir Erkek Bir Kadın

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#12 Behzat Ç.

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#13 Hatırla Sevgili

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#14 Kurtlar Vadisi

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

Cendere polifonik :)

#15 Fatmagül'ün Suçu Ne?

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#16 İkinci Bahar

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#17 Süper Baba

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#18 Ayrılsak Da Beraberiz

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

#19

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

Yeditepe İstanbul vardı bir de.

#20 Perihan Abla

IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi

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