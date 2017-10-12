IMDb'ye Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Türk Dizisi
#1 Leyla ile Mecnun
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- İsmail abi
- Hoooopp :)
#2 Ezel
Açıkçası gönlümün bir numarası Ezel'dir.
#3 Tatlı Hayat
Kadroya bak!
#4 Avrupa Yakası
#5 İşler Güçler
Kardeş Payı daha iyiydi bence...
#6 Asmalı Konak
#7 Muhteşem Yüzyıl
Bütün Türkiye oynadı herhalde bu dizide. :)
#8 Yalan Dünya
#9 Bir İstanbul Masalı
#10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Ali kaptana şu an bile sinirliyim!
#11 Bir Erkek Bir Kadın
#12 Behzat Ç.
#13 Hatırla Sevgili
#14 Kurtlar Vadisi
Cendere polifonik :)
#15 Fatmagül'ün Suçu Ne?
#16 İkinci Bahar
#17 Süper Baba
#18 Ayrılsak Da Beraberiz
#19
Yeditepe İstanbul vardı bir de.
#20 Perihan Abla
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