IMDb puanlarına göre Marvel Sinematik Evreninin en iyi filmleri Dünya genelindeki kullanıcıların verdiği oylarla belirlenen listeye Black Panther henüz yeni olmasına rağmen hızlı bir giriş yapmış. Bu arada Avengers Infinity War'a sayılı günler kaldı. Merakla bekliyoruz.

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#18 The Incredible Hulk (2008) - Puan: 6.8 Facebook'ta Beğen: Bilim adamı Bruce Banner, tüm hücrelerini zehirleyen gama radyasyonuna karşı bir kür geliştirmeye ve içinde dizginleyemediği bu öfke saçan gücü serbest bırakmaya çalışmaktadır: Hulk. Gölgelerde yaşayarak, eski hayatından ve sevdiği kadından uzak kalan Bruce, bu obsesif durumdan kaçınmak için çabalarken bir taraftan da General Thunderbolt Ross ve gücünü yok etmeye çalışan askeri bir makine tarafından yakalanıp, yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

#17 Captain America: The First Avenger (2011) – Puan: 6.9 Askere katılmak isteyen fakat asker olmaya uygun görülmeyen Steve Rogers, kendisini Captain America'ya dönüştürecek olan çok gizli bir projede denek olarak kullanılır... Deney başarılı olur ve artık Captain America, Amerika'yı kötülüklerden koruyan en güçlü silah olmuştur. Fakat baş düşmanı Red Skull'un pes etmeye niyeti yoktur...

#16 Thor: The Dark World (2013) – Puan: 7 Thor, evrenin her yerinde düzeni sağlamak için savaşıyor ama Melakith’in başını çektiği kadim bir yarış, kainatı yeniden karanlığa döndürmek için geri dönüyor. Odin ve Asgard’ın bile karşı koyamadığı bir düşmanla karşı karşıya gelen Thor, şimdi en tehlikeli yolculuğuna çıkıyor.

#15 Iron Man 2 (2010) – Puan: 7 Yönetmen Jon Favreau ve Oscar'a aday gösterilen Robert Downey Jr'ı tekrar bir araya getiren "Iron Man 2"de, milyarder mucit Tony Stark'ın zırhlı Süper Kahraman Iron Man olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Teknolojisini orduyla paylaşması için hükümetten, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Yanında Pepper Potts, ve James "Rhodey" Rhodes ile birlikte, Tony yeni ittifaklar kurar ve yeni büyük güçlerle yüzleşir.

#14 Thor (2011) – Puan: 7

#13 Iron Man 3 (2013) – Puan: 7.2

#11 Avengers: Age of Ultron (2015) – Puan: 7.4

#10 Spider-Man: Homecoming (2017) – Puan: 7.5

#9 Doctor Strange (2016) – Puan: 7.5

#8 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) – Puan: 7.7

#7 Black Panther (2018) – Puan: 7.8

#6 Captain America: The Winter Soldier (2014) – Puan: 7.8

#5 Captain America: Civil War (2016) – Puan: 7.8

#4 Thor: Ragnarok (2017) - Puan: 7.9

#3 Iron Man (2008) – Puan: 7.9

#2 Guardians of the Galaxy (2014) – Puan: 8.1

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