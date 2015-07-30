İlk bakışta Photoshop sanacağınız 22 gerçek fotoğraf karesi Photoshop ile üzerinden oynanan fotoğraflara devir itibariyle alışığız fakat bazı fotoğraf kareleri var ki gerçek olduğuna inanmak oldukça güç. Ama gerçek...

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Kanserden mucizevi bir şekilde kurtulan fakat sağ gözünü kaybeden Bill Owen. Facebook'ta Beğen:

Tam karaya vururken görüntülenmiş devasa balina. Maalesef ölü.

Kısa omurga sendromu ile doğmuş bu tatlı köpek.

''Yarım kafa'' lakaplı Carlos Rodriguez. Kaza sonucu bu hale gelmiş.

Çin'de bir araba kazasında burnundan yaralanan ve yeni burnu vücuduna uyum sağlaması için kafasına dikilen bu adam.

Dünyanın en büyük yarasası; nam-ı diğer uçan dev tilki.

Photoshop sanılan fakat gerçekte var olan Norveç'te bir köprü.

Fas'ta ağaçta yemek aramak için ağaça tırmanmış keçiler.

Dünyanın en kıllı adamı Yu Zhenhuan.

Devasa kalçalara sahip Mikel Ruffinelli.

Etiyopya'da geleneksel dudak plakası ile mursi bir kadın.

Genetik bir mutasyon sonucu bacakları sürekli büyüyen Mandy Sellars.

Red Skull'a benzemek için kendini heba eden bu adam.

2010 yılında Guatemala'da çöken alan. İnanılmaz gerçekten.

Almanya'da yapılan Bagger 288 adlı dünyanın en büyük iş makinesi.

Florida, Panama City'den bir tusunami görüntüsü.

İspanya'da festivalde kovaladığı adamın arkasından suya atlayan boğa.

Bota kafa atan bu psikopat balina abimiz.

Macar bekçi köpeği (!)

İnanılmaz bir zamanlamayla çekilen fotoğraf karesi.

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