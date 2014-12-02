İlişkiler İlişkinizde Samimiyeti Biraz Abarttığınızın 11 İşareti İkili ilişkilerde tarafların birbirine alıştıkça samimiyet dozunun artması ilişkiyi uçuruma da sürükleyebilir, iki tarafın birbirini her halleriyle sevmesini de sağlayabilir.

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1. Traş bıçağı ve ağda gibi ihtiyaçların ihtiyaç olmaktan çıkıp lükse dönüşmesi İnsanlar kendilerini birine beğendirmeye çalışırken hijyenlerine ve görünümlerine daha dikkat eder. Genelde yeni başlayan ilişkilerde de benzer bir durum söz konusudur. Fakat zamanla iki taraf birbiriyle çok fazla vakit geçirdikçe

2. Saatlerce karın ağrısı çekmeye neden olan gazların beraberken fora edilmesi Evet bir noktadan sonra bu durum kaçınılmaz hale geliyor.

3. Regl sohbetlerinin daha sık yaşanması Özellikle erkeklerin, kızarkadaşlarına yaklaşımlarını belirleyecek bu önemli detayı gözardı etmemeleri gerekiyor. Konuşması pek rahat bir mevzu olmasa da zamanla alışılması yüksek ihtimal.

4. Tuvalet kapısının iptali Bundan bir adım ilerisi çiftten birinin duş yaparken ötekinin klozeti meşgul etmesi.

5. Birlikte duş yaparken tuvalet ihtiyacının giderilmesi Daha ötesi var mı bilinmez...

6. Sabah ağız kokusuna alışmak hatta bir noktadan sonra fark etmemek Ve sevgilinizin ağzının koktuğunu utanıp sıkılmadan yüzüne söylemek...

7. Birbirinin sivilcelerini ve siyah noktalarını sıkmak Cilt bakımı için çiftlerin birbirine verdiği desteğin sınırı kalmıyor.

8. Hastayken öpüşmek Salya sümüklü de olsa o sevgilidir. Sevilmelidir, öpülmelidir.

9. Formda olmamak sorun değil Beraber şişmanlamak romantik bir aktivite olur.

10. Birbirinizin kakası hakkında konuşmak Erkekler ya da kızlar arasında bu sohbeti yapar. Ama sevgilinizle yaptığınız tuvalet muhabbeti ilişkinizde samimiyetin biraz abarttığının göstergesi.

11. Bütün bunlara rağmen eşinizin hala size seksi gelmesi O sevdiceğinizdir en nihayetinde. Kaynak: elitedaily.com

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