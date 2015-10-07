Ünlüler

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

Seni sigortacı arasa telefonu kapatmak için çalışırsın ama ünlüler bu işe milyonlar harcıyor. Üstelik yalnızca kadınlar değil arada erkekler hatta sert görünen rockçılar bile var.

1. Miley Cyrus sürekli dışarıda duran dilini sigortalattı.

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü
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2. Taylor Swift 40 milyon dolara bacaklarını sigortalattı

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

3. Jennifer Lopez de değerli bir yerini sigortalattı. Evet doğru tahmin kalçalarını.

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

4. Kate Upton da vücudunu 20 milyon dolara sigortalatarak hazinesini garanti altına almış.

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

5. Listeye bir de yerli isim konuk olsun: Bade İşçil bacaklarını 1 milyon liraya sigortalattı.

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

6. Heidi Klum 2.2 milyon dolara bacaklarını sigortalatarak kendini garantiye aldı.

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

7. Oldukça popüler bir oyuncu olan America Ferrera ise ağzını sigortalatarak ilginç bir iş yaptı.

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

Çirkin Betty dersin ama bak o ağız için milyonlar harcamış.

8. Rihanna 40 milyon dolara bacaklarını sigortalatarak, baya pahalı bir değer biçti kendisine

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

9. Erkekler de boş değil tabii Ronaldo da bacaklarını sigortalatarak geleceğini garanti altına aldı.

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

Hayatını futboldan kazandığı düşünülürse oldukça mantıklı.

10. 5 yaşındayken annesini göğüs kanserine kaybeden efsane isim Madonna, kendi göğüslerini sigortalattı.

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

11. Aralarındaki en ilginçlerden biri ise Gene Simmons, o da dilini sigortalattı.

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

12. Julia Roberts ise güzel dudaklarını sigortalatarak bu listede kendine yer buldu

İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü

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