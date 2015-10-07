Ünlüler İlginç Yerlerini Sigortalatarak Gündem Olan 12 Ünlü Seni sigortacı arasa telefonu kapatmak için çalışırsın ama ünlüler bu işe milyonlar harcıyor. Üstelik yalnızca kadınlar değil arada erkekler hatta sert görünen rockçılar bile var.

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1. Miley Cyrus sürekli dışarıda duran dilini sigortalattı. Facebook'ta Beğen:

2. Taylor Swift 40 milyon dolara bacaklarını sigortalattı

3. Jennifer Lopez de değerli bir yerini sigortalattı. Evet doğru tahmin kalçalarını.

4. Kate Upton da vücudunu 20 milyon dolara sigortalatarak hazinesini garanti altına almış.

5. Listeye bir de yerli isim konuk olsun: Bade İşçil bacaklarını 1 milyon liraya sigortalattı.

6. Heidi Klum 2.2 milyon dolara bacaklarını sigortalatarak kendini garantiye aldı.

7. Oldukça popüler bir oyuncu olan America Ferrera ise ağzını sigortalatarak ilginç bir iş yaptı. Çirkin Betty dersin ama bak o ağız için milyonlar harcamış.

8. Rihanna 40 milyon dolara bacaklarını sigortalatarak, baya pahalı bir değer biçti kendisine

9. Erkekler de boş değil tabii Ronaldo da bacaklarını sigortalatarak geleceğini garanti altına aldı. Hayatını futboldan kazandığı düşünülürse oldukça mantıklı.

10. 5 yaşındayken annesini göğüs kanserine kaybeden efsane isim Madonna, kendi göğüslerini sigortalattı.

11. Aralarındaki en ilginçlerden biri ise Gene Simmons, o da dilini sigortalattı.

12. Julia Roberts ise güzel dudaklarını sigortalatarak bu listede kendine yer buldu

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