Haber İhtiyacınız olan kahkaha için haftanın en komik Tweet'leri Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İşte o tweetler.

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#1 Baba gibi baba diyoruz. Facebook'ta Beğen:

#2 'Evet ya bende böyleyim' seslerini duyar gibiyiz.

#3 Nasıl yani? Üstüne mi çıkıyoruz?

#4 Üstad o nasıl duruş öyle.

#5 Hayatımızda bu kadar fazla yeşil alan çok az gördük.

#6 Amca gülü dikeniyle sevdi. Yok böyle bir tiryakilik.

#7 Bedelli arkadaşın gereksiz asker tribine şahit olduk.

#8 O kadar haklısın ki.

#9 Minnoş bir ayar verilmiş.

#10 İyi arkadaşlar biriktirin.

#11 Sık kafama

#12 Hiç kitap okumayanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırır bu.

#13 Esnaflığı kurukahveciden öğrenin.

#14 Bu şey değil mi ya La casa de papel.

# Paris Hilton şok.

#16 Sorun adamda değil sorun isimde diyoruz.

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