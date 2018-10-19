İhtiyacınız olan kahkaha için haftanın en komik Tweet'leri
Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İşte o tweetler.
#1 Baba gibi baba diyoruz.
#2 'Evet ya bende böyleyim' seslerini duyar gibiyiz.
#3 Nasıl yani? Üstüne mi çıkıyoruz?
#4 Üstad o nasıl duruş öyle.
#5 Hayatımızda bu kadar fazla yeşil alan çok az gördük.
#6 Amca gülü dikeniyle sevdi. Yok böyle bir tiryakilik.
#7 Bedelli arkadaşın gereksiz asker tribine şahit olduk.
#8 O kadar haklısın ki.
#9 Minnoş bir ayar verilmiş.
#10 İyi arkadaşlar biriktirin.
#11 Sık kafama
#12 Hiç kitap okumayanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırır bu.
#13 Esnaflığı kurukahveciden öğrenin.
#14 Bu şey değil mi ya La casa de papel.
# Paris Hilton şok.
#16 Sorun adamda değil sorun isimde diyoruz.
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