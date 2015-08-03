İçkiyi Biraz Fazla Kaçırmış 24 Kişi Fazla içmekle biraz fazla içmek arasında çok çok ince bir çizgi var...

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1. Olmadık yerlerde uykuya dalabilmek. Facebook'ta Beğen:

2. Sızdığınız yer o an dünyanın en rahat yeri gibi gelir.

3. Her yerde adeta bebekler gibi mışıl mışıl uyuyabilirsiniz.

4. Ve her pozisyonda...

5. Hem her yerde hem de her pozisyonda...

6. İyi bari masada kafanızı koyacak kadar yer kalmış.

7. Üşütürsün kalk yerine yat.

8. O son birayı içmeyecektin.

9. Üstün başın çamur oldu!

10. "Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrimiz yok."

11. Tam isabet.

12. Tam ısırmalık duruyor ama.

13. Üzerlerini örteydiniz.

14. Toprakta uyumak iyidir, elektriği alır.

15. "İçiyormuşuz gibi çek panpa" olduğunu umuyoruz.

16. Sadece bir kadeh!

17. Kağıdıyla birlikte ısırıp yemek.

18. Bu güzel havada bir kano gezintisi yapmak istemiş olabilirler.

19. "Çok içmiş sarhoş olmuşluğunuz olabilir, ama bir buzdolabı kapağıyla yatacak kadar çok sarhoş olmamışsınızdır."

20. Böbreklerini üşüteceksin betona yatma.

21. "Merak etme dostum, seni bira şişesi olmayan elimle tutarım."

22. "Partiye geç kaldınız ve tüm arkadaşlarınız kafası iyi olmuş, bu yüzden siz de bir an önce onlara yetişmeye çalışıyorken."

23. "Aileniz yeteri kadar şarap içtiğinizi düşündüğünde."

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