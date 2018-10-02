İçkinin dozu kaçıranlar buraya! Kendini komik duruma düşüren 20 alkolik İçki içerken ayarını tutturamadığımız zamanlar oluyor. Bundan en çok arkadaşlarımız yararlanıyor. Komik duruma düşürmeye çalışan bu arkadaşların çektiği fotoğraflara kahkaha atacaksınız.

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#1 Güvenliği yüzde yüze çıkarmak. Facebook'ta Beğen:

#2 Siyah beyaz film gibi biraz.

#3 Gerçekten bunu yapmak için uğraşmışlar.

#4 Herkese böyle yetenekli arkadaşlar gerek.

#5 İşi yarım kalmış. Üzgünüz.

#6 Sağdaki eğleniyor. Soldaki napıyor?

#7 Alkol size esneklik kazandırır.

#8 Aşırı huzurlu uyuduğuna eminiz.

#9 En bilindik kızlar tuvaleti karesi.

#10 Çocuğu masa olarak kullanmışlar.

#11 Bazen başını dayayacağın kimse kalmaz.

#12 Yerlerde insan, heryerde insan.

#13 Neler kaçırdı farkında değil.

#14 Arkadaşlarınızı iyi seçin.

#15 Taşıyabileceklerine inanmışlar.

#16 Yanlış beden giydirmişsiniz ama olmaz.

#17 Adam ruhunu teslim etmiş. Bir imza da biz atalım.

#18 Sarhoşluğun en minnoş hali.

#19 Prensesler gibiydi baba evinde.

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