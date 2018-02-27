Hubble Teleskobu tarafından çekilmiş, uzaydan büyüleyici 25 fotoğraf

Uzay bilinmezliklerle dolu harika bir yer. Bundan hiç şüphe yok! NASA 1990 yılından itibaren Hubble Uzay Teleskobu'ndan bir milyonun üzerinde görüntü aldı. İşte bir milyon görüntü arasından görmezseniz çok şey kaçıracağınız 25 görüntü.