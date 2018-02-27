Hubble Teleskobu tarafından çekilmiş, uzaydan büyüleyici 25 fotoğraf
Uzay bilinmezliklerle dolu harika bir yer. Bundan hiç şüphe yok! NASA 1990 yılından itibaren Hubble Uzay Teleskobu'ndan bir milyonun üzerinde görüntü aldı. İşte bir milyon görüntü arasından görmezseniz çok şey kaçıracağınız 25 görüntü.
#25
Facebook'ta Beğen:
#24
#23
#22
#21
#20
#19
#18
#17
#16
#15
#14
#13
#12
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Facebook Yorumları