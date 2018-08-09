Bazı ünlüler yatak odası sırlarını basınla paylaşmaktan hiç çekinmiyor. İşte o ünlüler ve fantezileri!

#3 Beyonce, The Louvre müzesinde seks yapmak istiyor.

En sevdiği şehir olan Paris'te yer alan The Louvre (Apesh*t şarkısının müzik videosunun neden The Louvre müzesinde çekildiğini de böylece anlamış oluyoruz.) müzesinde seksyapmak istediğini söyleyen Beyonce'nin bir diğer fantezisi de, sevişme moduna girebilmek için kırmızı şarap içip meyve yiyerek 90's R&B müzikleri dinlemek.