Hollywood'un ünlü simalarının 'Hadi canım, yok artık' diyeceğiniz yatak fantezileri!
Bazı ünlüler yatak odası sırlarını basınla paylaşmaktan hiç çekinmiyor. İşte o ünlüler ve fantezileri!
#1 Rihanna, poposuna şaplak atılmasını seviyor.
Rihanna, seks esnasında domine edilmekten hoşlandığını ve "birinin kadını" olmayı hissetmenin kendisini iyi hissettirdiğini söylüyor.
Scarlett Johansson, arabada sevişmeyi daha çok seviyor.
Biraz heyecan istediği zaman arabada sevişmeyi seçtiğini söyleyen seksi oyuncu, arka koltuğu tercih ediyor.
#3 Beyonce, The Louvre müzesinde seks yapmak istiyor.
En sevdiği şehir olan Paris'te yer alan The Louvre (Apesh*t şarkısının müzik videosunun neden The Louvre müzesinde çekildiğini de böylece anlamış oluyoruz.) müzesinde seksyapmak istediğini söyleyen Beyonce'nin bir diğer fantezisi de, sevişme moduna girebilmek için kırmızı şarap içip meyve yiyerek 90's R&B müzikleri dinlemek.
#4 James Franco, tavşan kostümlerinden etkileniyor.
Eva Longoria, mastürbasyon yapmayı tercih edenlerden.
Madonna da BDSM aşığıymış...
#7 Angelina Jolie, yatakta bıçaklarla oynamayı seviyormuş.
#8 Kristen Stewart, koltuk altının yalanmasından hoşlanıyormuş.
#9 Miranda Kerr, kadın vücudundan özellikle poposundan çok hoşlanıyormuş.
#10 Heidi Klum, kıyafetleri üzerindeyken sevişmekten hoşlanıyormuş.
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