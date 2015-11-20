Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

İnsanlar çift doğar derler, peki ya çiftleri hayvan olanlar...? Üstelik de bu kişiler tüm dünyanın tanıdığı dünya starlarıysa? İşte karşınızda Hollywood starları ve onların hayvan ikizleri. !!!Spolier: Samuel L. Jackson aslında 4'üzmüş!!!