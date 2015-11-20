Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar
İnsanlar çift doğar derler, peki ya çiftleri hayvan olanlar...? Üstelik de bu kişiler tüm dünyanın tanıdığı dünya starlarıysa? İşte karşınızda Hollywood starları ve onların hayvan ikizleri. !!!Spolier: Samuel L. Jackson aslında 4'üzmüş!!!
Charlie Chaplin
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Benicio Del Toro
Christopher Lloyd
Danny DeVito
Gary Busey
Haley Joel Osment
Jack Black
Josh Hartnett
Larry King
Duane Chapman
Brian Baumgartner
Renee Zellweger
Ron Periman
Nick Offerman
Snoop Dogg
Steve Buscemi
Taylor Lautner
Taylor Momsen
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Cher
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