Ünlüler

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

İnsanlar çift doğar derler, peki ya çiftleri hayvan olanlar...? Üstelik de bu kişiler tüm dünyanın tanıdığı dünya starlarıysa? İşte karşınızda Hollywood starları ve onların hayvan ikizleri. !!!Spolier: Samuel L. Jackson aslında 4'üzmüş!!!

Charlie Chaplin

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar
Facebook'ta Beğen:

Benicio Del Toro

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Christopher Lloyd

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Danny DeVito

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Gary Busey

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Haley Joel Osment

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Jack Black

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Josh Hartnett

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Larry King

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Duane Chapman

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Brian Baumgartner

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Renee Zellweger

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Ron Periman

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Nick Offerman

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Snoop Dogg

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Steve Buscemi

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Taylor Lautner

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Taylor Momsen

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Samuel L. Jackson

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Samuel L. Jackson

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Samuel L. Jackson

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Cher

Hollywood Yıldızlarına Benzeyen Hayvanlar

Kaynak 1, kaynak 2

Facebook Yorumları
Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha ne yapsınlar?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile