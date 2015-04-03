Garip Haberler Hiçbir efekt kullanılmamış birbirinden korkunç 14 fotoğraf karesi Tırsmaya hazır olun!

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''Memento Mori'' ya da ''Post Mortem'': Ölen yakınlarla son bir karede görünme isteği Facebook'ta Beğen:

1. Dünya Savaşı sırasında "Shellshock" (Savaş Travması) geçiren bir asker!

Çok nadir görülen bir fenomen. Kendiliğinden yanan İnsanlar! Yani, Spontaneous Human Combustion Ani beden patlaması sonucu ölmüş bir adam. Kurban durup dururken hiçbir sebep yokken yanmaya başlayıp hayatını kaybetti

Buchenwald Toplama Kampı'nda mahkûmlara karşı sadist davranışları ve acımasızlığından dolayı Buchenwald Cadısı olarak ünlenen Ilse Koch Ilse Koch Ayrıca insanlık tarihinin en acımasız kadınları arasında yer alır. Dövmeli vücutlara düşkünlüğü ile tanınan Ilse Koch öldürttüğü esirlerin derilerindeki dövmeleri kesip (bazen de derileri kendisi süsleyip) çanta, eldiven, gece lambası, hatta işlemeli iç çamaşırı yapmıştır.

Biraz patlamış mısır ister misiniz?

Diyelim ki fotoğrafın çekildiği yerde ışık az ve bu iki kişi ruh değil. Peki ya o gözler?

Bu fotoğraf fotoşop uygulamaları başlamadan çok önce 1937 yılında çekildi. Karşınızda dünyanın en büyük çekirgesi!

Bale gösterisi yapan kızların arkasında ki kadın Emmy adlı dansçı kızın annesi. Yalnız kendisi bu gösteriden 1 yıl önce hayatını kaybetmiş. Bacaklarının olmadığını ve havada durduğunu görebilirsiniz!

İoana The Bloodthirster! Fotoğraf 1909 yılında intihar eden Loana adlı bir genç kıza ait Korkunç olan fotoğraf değil, genç kızın intihar şekli. Ölene kadar kendi kanını içerek hayatına son vermiş. Tarihte benzer başka bir intihar yok.

İçine şeytan girdiği gerekçesiyle öldürülen bir rahibe. Sadece başı saklanmış

İçi doldurulmuş bir hamster'dan yapılmış toka. Bugün bir tane almaya ne dersiniz?

Hastalığından dolayı suratı korkunç bir hale dönen *Vantrilok ve kendisine benzeyen kuklası. * Vantrilok: Başkası söylüyormuş gibi konuşma becerisi olan,karnından konuşan kişi.

Auguste Delagrance'in kalbi. 1912 yılında tam 40 kişiyi öldürüp kanını içti. Yakalandığında ölüme mahkum edildi ve kalbine de bir kazık çakıldı.

Mezarlık yakınında bir gölette küçük kızın yansımasına bakar mısınız? Orada başka birisi daha var!

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