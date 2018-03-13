Herkesin tanıdığı ama adını bilmediği adam, namıdiğer "Sarı Bıyık": Cahit Kaşıkçılar
Onur Ünlü’nün yönettiği, Cahit Kaşıkçılar’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği Gerçek Kesit: Manyak filmden bir fragman yayınlandı ve onu bu kez beyazperdeden izleyeceğiz. Merakla bekliyoruz fakat öncesinde Cahit Kaşıkçılar'ı tanıyalım.
Hepimiz 90’ların ortasında başladığı “Gerçek Kesit” efsanesi ise onu tanıdık.
Cahit Kaşıkçılar 11 Ekim 1957 Bursa doğumlu, dizi ve sinema oyuncusu
Aynı zamanda Gerçek Kesit'te hem senaryo yazarlığı hem de yönetmenlik yapmış bulunmakta. Yeni film Gerçek Kesit: Manyak'ın da senaryo yazarı.
Oyunculuk öncesinde Komedi Dans Üçlüsüne benzer bir grup kurmuş, bu grupla düğünlerde çeşitli gösteriler yapmış.
Sarı Bıyık karakteri o kadar etki bırakmış ki akademik araştırmalara konu olmuş
Kardeş Payı ve Leyla ve Mecnun'da da ufak roller üstlenmiş efsane.
Yeni filmini merakla bekliyoruz
Cahit Kaşıkçılar
Cahit Kaşıkçılar
Cahit Kaşıkçılar
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