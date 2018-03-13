Herkesin tanıdığı ama adını bilmediği adam, namıdiğer "Sarı Bıyık": Cahit Kaşıkçılar Onur Ünlü’nün yönettiği, Cahit Kaşıkçılar’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği Gerçek Kesit: Manyak filmden bir fragman yayınlandı ve onu bu kez beyazperdeden izleyeceğiz. Merakla bekliyoruz fakat öncesinde Cahit Kaşıkçılar'ı tanıyalım.

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Hepimiz 90’ların ortasında başladığı “Gerçek Kesit” efsanesi ise onu tanıdık. Facebook'ta Beğen:

Cahit Kaşıkçılar 11 Ekim 1957 Bursa doğumlu, dizi ve sinema oyuncusu

Aynı zamanda Gerçek Kesit'te hem senaryo yazarlığı hem de yönetmenlik yapmış bulunmakta. Yeni film Gerçek Kesit: Manyak'ın da senaryo yazarı.

Oyunculuk öncesinde Komedi Dans Üçlüsüne benzer bir grup kurmuş, bu grupla düğünlerde çeşitli gösteriler yapmış.

Sarı Bıyık karakteri o kadar etki bırakmış ki akademik araştırmalara konu olmuş

Kardeş Payı ve Leyla ve Mecnun'da da ufak roller üstlenmiş efsane.

Yeni filmini merakla bekliyoruz

Cahit Kaşıkçılar

Cahit Kaşıkçılar

Cahit Kaşıkçılar

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