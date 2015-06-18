Her sene kullanabileceğiniz evladiyelik ramazan capsleri
"Büyük alayım seneye de giyerim" ekolünün sosyal medyadaki yansıması, modası geçmeyen, eskimeyen, evladiyelik capsler.
1. Görmez olaydım...
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2. Hayaller reklam, gerçekler ramazan davulcusu.
3. Türkiye'nin illlerini ezberletir yeminle.
4. Dön dön... 180 derece
5. Çizgi filmlerdeki gibi her şeyi yemek olarak görmek.
6. Yılın sorusu!
7. Kaç oldu şimdi?
8. İmana getirir
9. Peki bi çalkalayıp tükürsem?
10. İçe doğru kopan fırtına...
11. Lütfen sırayı bozmayınız!
12. Bu bana bir ay yeter.
13. Yeşilçam'dan 11 ayın sultanına...
14. Ha*** o an küfür de edemiyo ki insan!
15. Dayanamayacak gibi olduğunuzda...
16. Sen de mi Jorah!
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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