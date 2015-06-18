Her sene kullanabileceğiniz evladiyelik ramazan capsleri "Büyük alayım seneye de giyerim" ekolünün sosyal medyadaki yansıması, modası geçmeyen, eskimeyen, evladiyelik capsler.

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1. Görmez olaydım... Facebook'ta Beğen:

2. Hayaller reklam, gerçekler ramazan davulcusu.

3. Türkiye'nin illlerini ezberletir yeminle.

4. Dön dön... 180 derece

5. Çizgi filmlerdeki gibi her şeyi yemek olarak görmek.

6. Yılın sorusu!

7. Kaç oldu şimdi?

8. İmana getirir

9. Peki bi çalkalayıp tükürsem?

10. İçe doğru kopan fırtına...

11. Lütfen sırayı bozmayınız!

12. Bu bana bir ay yeter.

13. Yeşilçam'dan 11 ayın sultanına...

14. Ha*** o an küfür de edemiyo ki insan!

15. Dayanamayacak gibi olduğunuzda...

16. Sen de mi Jorah!

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