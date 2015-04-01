Genel Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 18 Muhteşem Fotoğraf Bazı fotoğraflar baktığınız an aklınıza öyle bir kaıznır ki hayatınız boyunca kısacık bir anı unutmamanızı sağlar.

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Geçit törenindeki son kişi 2. Dünya Savaşı'nda çatışmış bu ihtiyar delikanlı her sene Rusya'da düzenelen geçit törenine silah arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. Ne yazık ki artık sadece o kalmış.

İnsanlık için büyük evren için miniminnacık bir kesit Hubble Uzay Teleskopu'yla çekilen bu fotoğrafta kendinizi bulabilecek misiniz?

Mars'ta günbatımı Galiba gün batımı her gezegende ayrı güzel.

Duvarda yazan: "Tanrın ile buluşmaya hazır ol." Kuzey İrlanda'da bir bomba uzmanı, bir arabaya yerleştirilmiş bombayı etkisiz hale getirmeye gidiyor.

Ay yürüşünden sonra Neil Armstrong Belli ki yaşadığı duygusal yoğunluk göz yaşlarını tutmasını engelleyememiş.

Regina Walters'ın ölmeden önceki son fotoğrafı Bir kamyon sürücüsü olan Robert Ben Rhoades aynı zamanda bir seri katildi. Hedefi ise genç kadınlardı. Rhoades öldürmeden önce bütün kurbanlarına işkence ve tecavüz ediyordu. 14 yaşındaki Regina Walters'dan geriye kalanlar Illinois'te bir ahırda bulunmuştu fakat Rhoades yakalanıp evinde bu fotoğraf bulunana kadar genç kadının Rhoades'un kurbanı olduğu bilinmiyordu.

Milwaukee'de bir evsiz El sallayan ve keyfi gayet yerinde kadınların biraz aşağısında. İlk bakışta fark ettiyseniz temiz bir kalbiniz var demek ki...

Milli irade Nürnberg'de milyonların katıldığı, Hitler'in gövde gösterisi.

Aydan dünya ne güzel görünüyor Bu fotoğrafı çeken astronot fotoğrafta olmayan tek insan.

Dikkatsizlik ve pişmanlık Arabasıyla yanlışlıkla sekiz yaşındaki bir çocuğa çarpan adamın dünyası yıkılmış.

Kendi suikastçisinin fotoğrafını çekti Filipinli bir siyasetçi ailesinin fotoğrafını çekerken tesadüfen kendi süikastçisini de kareye dahil ediyor.

Son dakikalar İki rüzgar tribünü mühendisinin ölmeden önce son dakikaları.

Son yolculuk Tayvan tren istasyonunda ölen adam için son duasını okuyan Çinli bir rahip.

Tsunami yıkımı Japonya'da yaşanan tsunami felaketinden sonra bir genç kız. Çığlığı ve acısı fotoğrafı aşıyor.

Bu bir ilüstrasyon değil National Geographic fotoğrafçısı Frans Lanting'in Nambiya'da turuncu kumlarıyla ünlü Sossusvlei'de çektiği bir fotoğraf.

Vinnitsa'da 'son kalan Yahudi' bir Nazi subayı tarafından 'infaz' ediliyor Farklılığa olan tahammülsüzlüğün insanlığı getirebileceği en utanç verici nokta.

İntihar öncesi son çıkış San Fransisco, ABD'deki Golden Gate Köprüsü'nde bir vatandaş intihar etmeden önce "alo intihar hattı"na danışıyor.

Bu bir tablo değil Dalgalanan bulutlar ve ışık oyunları gerçeküstü bir görüntü yaratmış. Sanırsınız bir Van Gogh tablosu!

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