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Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 18 Muhteşem Fotoğraf

Bazı fotoğraflar baktığınız an aklınıza öyle bir kaıznır ki hayatınız boyunca kısacık bir anı unutmamanızı sağlar.

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 18 Muhteşem Fotoğraf
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Geçit törenindeki son kişi

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

2. Dünya Savaşı'nda çatışmış bu ihtiyar delikanlı her sene Rusya'da düzenelen geçit törenine silah arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. Ne yazık ki artık sadece o kalmış.

İnsanlık için büyük evren için miniminnacık bir kesit

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Hubble Uzay Teleskopu'yla çekilen bu fotoğrafta kendinizi bulabilecek misiniz?

Mars'ta günbatımı

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Galiba gün batımı her gezegende ayrı güzel.

Duvarda yazan: "Tanrın ile buluşmaya hazır ol."

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Kuzey İrlanda'da bir bomba uzmanı, bir arabaya yerleştirilmiş bombayı etkisiz hale getirmeye gidiyor.

Ay yürüşünden sonra Neil Armstrong

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Belli ki yaşadığı duygusal yoğunluk göz yaşlarını tutmasını engelleyememiş.

Regina Walters'ın ölmeden önceki son fotoğrafı

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Bir kamyon sürücüsü olan Robert Ben Rhoades aynı zamanda bir seri katildi. Hedefi ise genç kadınlardı. Rhoades öldürmeden önce bütün kurbanlarına işkence ve tecavüz ediyordu. 14 yaşındaki Regina Walters'dan geriye kalanlar Illinois'te bir ahırda bulunmuştu fakat Rhoades yakalanıp evinde bu fotoğraf bulunana kadar genç kadının Rhoades'un kurbanı olduğu bilinmiyordu.

Milwaukee'de bir evsiz

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

El sallayan ve keyfi gayet yerinde kadınların biraz aşağısında. İlk bakışta fark ettiyseniz temiz bir kalbiniz var demek ki...

Milli irade

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Nürnberg'de milyonların katıldığı, Hitler'in gövde gösterisi.

Aydan dünya ne güzel görünüyor

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Bu fotoğrafı çeken astronot fotoğrafta olmayan tek insan.

Dikkatsizlik ve pişmanlık

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Arabasıyla yanlışlıkla sekiz yaşındaki bir çocuğa çarpan adamın dünyası yıkılmış.

Kendi suikastçisinin fotoğrafını çekti

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Filipinli bir siyasetçi ailesinin fotoğrafını çekerken tesadüfen kendi süikastçisini de kareye dahil ediyor.

Son dakikalar

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

İki rüzgar tribünü mühendisinin ölmeden önce son dakikaları.

Son yolculuk

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Tayvan tren istasyonunda ölen adam için son duasını okuyan Çinli bir rahip.

Tsunami yıkımı

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Japonya'da yaşanan tsunami felaketinden sonra bir genç kız. Çığlığı ve acısı fotoğrafı aşıyor.

Bu bir ilüstrasyon değil

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

National Geographic fotoğrafçısı Frans Lanting'in Nambiya'da turuncu kumlarıyla ünlü Sossusvlei'de çektiği bir fotoğraf.

Vinnitsa'da 'son kalan Yahudi' bir Nazi subayı tarafından 'infaz' ediliyor

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Farklılığa olan tahammülsüzlüğün insanlığı getirebileceği en utanç verici nokta.

İntihar öncesi son çıkış

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

San Fransisco, ABD'deki Golden Gate Köprüsü'nde bir vatandaş intihar etmeden önce "alo intihar hattı"na danışıyor.

Bu bir tablo değil

Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 20 Muhteşem Fotoğraf

Dalgalanan bulutlar ve ışık oyunları gerçeküstü bir görüntü yaratmış. Sanırsınız bir Van Gogh tablosu!

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