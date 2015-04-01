Her Duygunuza En Derinden Dokunacak 18 Muhteşem Fotoğraf
Bazı fotoğraflar baktığınız an aklınıza öyle bir kaıznır ki hayatınız boyunca kısacık bir anı unutmamanızı sağlar.
Geçit törenindeki son kişi
2. Dünya Savaşı'nda çatışmış bu ihtiyar delikanlı her sene Rusya'da düzenelen geçit törenine silah arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. Ne yazık ki artık sadece o kalmış.
İnsanlık için büyük evren için miniminnacık bir kesit
Hubble Uzay Teleskopu'yla çekilen bu fotoğrafta kendinizi bulabilecek misiniz?
Mars'ta günbatımı
Galiba gün batımı her gezegende ayrı güzel.
Duvarda yazan: "Tanrın ile buluşmaya hazır ol."
Kuzey İrlanda'da bir bomba uzmanı, bir arabaya yerleştirilmiş bombayı etkisiz hale getirmeye gidiyor.
Ay yürüşünden sonra Neil Armstrong
Belli ki yaşadığı duygusal yoğunluk göz yaşlarını tutmasını engelleyememiş.
Regina Walters'ın ölmeden önceki son fotoğrafı
Bir kamyon sürücüsü olan Robert Ben Rhoades aynı zamanda bir seri katildi. Hedefi ise genç kadınlardı. Rhoades öldürmeden önce bütün kurbanlarına işkence ve tecavüz ediyordu. 14 yaşındaki Regina Walters'dan geriye kalanlar Illinois'te bir ahırda bulunmuştu fakat Rhoades yakalanıp evinde bu fotoğraf bulunana kadar genç kadının Rhoades'un kurbanı olduğu bilinmiyordu.
Milwaukee'de bir evsiz
El sallayan ve keyfi gayet yerinde kadınların biraz aşağısında. İlk bakışta fark ettiyseniz temiz bir kalbiniz var demek ki...
Milli irade
Nürnberg'de milyonların katıldığı, Hitler'in gövde gösterisi.
Aydan dünya ne güzel görünüyor
Bu fotoğrafı çeken astronot fotoğrafta olmayan tek insan.
Dikkatsizlik ve pişmanlık
Arabasıyla yanlışlıkla sekiz yaşındaki bir çocuğa çarpan adamın dünyası yıkılmış.
Kendi suikastçisinin fotoğrafını çekti
Filipinli bir siyasetçi ailesinin fotoğrafını çekerken tesadüfen kendi süikastçisini de kareye dahil ediyor.
Son dakikalar
İki rüzgar tribünü mühendisinin ölmeden önce son dakikaları.
Son yolculuk
Tayvan tren istasyonunda ölen adam için son duasını okuyan Çinli bir rahip.
Tsunami yıkımı
Japonya'da yaşanan tsunami felaketinden sonra bir genç kız. Çığlığı ve acısı fotoğrafı aşıyor.
Bu bir ilüstrasyon değil
National Geographic fotoğrafçısı Frans Lanting'in Nambiya'da turuncu kumlarıyla ünlü Sossusvlei'de çektiği bir fotoğraf.
Vinnitsa'da 'son kalan Yahudi' bir Nazi subayı tarafından 'infaz' ediliyor
Farklılığa olan tahammülsüzlüğün insanlığı getirebileceği en utanç verici nokta.
İntihar öncesi son çıkış
San Fransisco, ABD'deki Golden Gate Köprüsü'nde bir vatandaş intihar etmeden önce "alo intihar hattı"na danışıyor.
Bu bir tablo değil
Dalgalanan bulutlar ve ışık oyunları gerçeküstü bir görüntü yaratmış. Sanırsınız bir Van Gogh tablosu!
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