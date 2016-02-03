Kültür Sanat Hepsi Amerikan Olacak Değil Ya! İşte Orta Doğu'lu 5 Süper Kahraman DC ve Marvel evrenlerinde neden bütün kahramanların Amerikan olduğu konusu her zaman aklımıza takılmıştır ancak gerçek böyle değil. DC ve Marvel evrenlerinde Ortadoğulu bir çok süper kahraman bulunuyor. İşte bunlardan en öne çıkan 5 süper kahraman.

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DC evreninde bir Türk; Janissary Facebook'ta Beğen: Stanford Üiversitesi'nden mezun olmuş Ankaralı doktor hanım kızımız Selma Tolon, 17 Ağustos depreminde kurtarma çalışmalarına katılır. Kurtarma çalışmaları sırasında bir aileyi kurtarmak için çökmekte olan bir apartmana giren Selma aileyi kurtarır ancak kendisi içeride kalır. Apartmanın çökmesiyle kendini bir yeraltı mağarasında bulan Selma Tolon, bu mağarada Kanuni Sultan Süleyman'ın sihirli kılıcını bulur. Bu dakikadan sonra o eski Selma değildir, o artık İblis'le anlaşma yapan kara kuvvetleri komutanı Kazım'ın kötü emellerine karşı savaşan bir süper kahramandır. O artık Janissary'dir.



Göğsünde bir Türk bayrağı olan kırmızı kıyafetiyle ve sihirli kılıcıyla suçlulara korku salan Janissary, DC evrenindeki tek Türk karakterdir. Bir dönem Justice League ile çalışma şansı da yakalamış hatta Batman'in Türkiye'ye gelmesine de vesile olmuştur.

Superman'i bile alt eden Mısırlı; Black Adam Mısırlı Black Adam, DC evreninde zaman zaman bir süper kötü, zaman zaman da bir anti-kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Black Adam, 5000 yıl önce büyücü Shazam tarafından 6 Antik Mısır tanrısının güçleri verilmiş bir Antik Mısır prensidir. DC evreninin en güçlü kahramanlarından biridir. Öyle ki DC'nin World War Three serisinde bütün süper kahramanları alt etmiş ve milyonlarca insanın da ölümüne sebep olmuştur.



Black Adam, çizgi roman sayfalarından çıkarak beyaz perdeye de gelecek. 2019 yılında gösterime gireceği açıklanan Shazam! filminde Black Adam rolünü Dwayne Johnson'un oynaması bekleniyor.

Marvel'in ilk müslüman karakteri; Ms.Marvel New Jersey'de yaşayan Pakistanlı Kamala Khan şekil değiştirme yeteneğine sahip bir genç kızımızdır. En işe yarayan süper yeteneklerden birine sahip olan Kamala, aslında Inhuman genlerine sahip olduğunu da keşfeder. Marvel evreninin ilk müslüman süper kahramanı olan Kamala, idolü Carol Danvers'in anısına sahne adı olarak Ms. Marvel'i seçer. Kırmızı mavi ve ortasında sarı bir şimşek olan kostümünü de üzerine geçiren Kamala artık kötülerle savaşmaya hazırdır.



Ms. Marvel, bilim kurgu, fantastik eserler için verilen en değerli ödüllerden Hugo ödülünü de almış bir hikayeye sahip. Ms. Marvel'in 1. sayısından 11. sayısına kadar sayılarını bir araya getiren No Normal kitabı 2015'te düzenlenen Hugo ödüllerinden 'en iyi grafik roman' ödülüyle döndü.

Green Lantern Corps üyesi bir Lübnanlı; Simon Baz Green Lantern Corps. DC evreninin en önemli parçalarından birisi. Bu topluluk bütün bir evreni koruma görevini üstlenmiş bir polis örgütü. Bu nedenle her dönemde farklı farklı insanların Green Lantern olduğunu görebiliyoruz. DC'nin New 52 evreninde ise Green Lantern olarak karşımıza Lübnan asıllı Simon Baz çıkıyor.



Simon Baz, Amerika'da yaşayan henüz 10 yaşında ufak bir çocukken 11 Eylül olayları yaşanır. Bu yaşından itibaren müslüman olduğu için ayrımcılık görmeye ve toplumun dışına itilmeye başlanır. Yetişkin Simon en sonunda işten de çıkarılır ve o çaresizlik içinde araba hırsızlığı yapar. Aslında hiçbir süper gücü olmayan sıradan bir inasanken ve suça itilmişken Green Lantern Corps Simon'la iletişime geçer ve artık yeni Green Lantern Simon'dur.

X-Men'de bir Afgan; Dust Asıl adı Sooraya Qadir olan Afgan Dust, ilk olarak New X-Men serisinde görülmüştür. Sooraya bir köle taciri tarafından saldırıya uğrar, peçesini çıkarmaya çalışan köle tacirine içgüdüsel olarak süper güçleriyle saldırır ve süper kumuyla adamın derisini yüzer. Olaydan haberdar olan X-Men ekibi, Afganistan'daki bu mutantı kurtarır ve Amerika'ya götürür. Sooraya namı diğer Dust, Xavier Ensitütüsünde gücünü kontrol altına alma konusunda eğitim almaya başlar.



En güçlü X-Men karakterlerinden biri olan Dust, hemen hemen bütün mutantların gücünü yok eden Scarlet Witch eylemlerinden sonra gücünü koruyabilen nadir mutantlardan biri oldu. Kendine Marvel çizgi romanlarında daha fazla yer bulacağı kesin olan Dust, şu anda Young X-Men üyesi.

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