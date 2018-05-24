''Hem seks hem de cenazede söylenecek bir cümle?'' sorusuna verilen, gülmekten yaran cevaplar

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Her şey @tolstoyvarii adlı kullanıcının bu soruyu sormasıyla başladı Facebook'ta Beğen:

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