Stil Moda Hem Güzellikleri Hem De Yetenekleriyle Instagram'ın Dikkat Çekici 7 Kadını Bu muhteşem kadınlar herkesin hayatına iyilik ve güzellik katıyorlar.

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1. Ali Lee Facebook'ta Beğen: A photo posted by ALI LEE (@therealalilee) on Jan 17, 2015 at 7:45am PST Instagram'ın en popüler fitness eğitmenlerinden biri Ali Lee. Güzel, güçlü ve yetenekli bir kadın olarak radarımıza yakalandı.

2. Karo Swen A photo posted by Karo Swen (@karoswen) on Feb 16, 2015 at 2:01pm PST Karo Swen için direk dansını bir sanata dönüştürüyor demek yanlış olmaz.

3. Jessica Nigri A photo posted by OfficialInsta of Jessica Nigri (@jessicanigri) on Feb 19, 2015 at 8:55pm PST Jessica Nigri'yi diğer cosplayerlardan ayıran iki özelliği var. Birincisi kostüm tasarımlarının tamamını kendisi yapıyor. Hatta çoğu zaman kendisi üretiyor. İkinci özelliği ise Pokemon karakterleri için hazırladığı seksi kostümler.

5. Miesha Tate A photo posted by Miesha Tate (@mieshatate) on Aug 28, 2014 at 7:17am PDT Miesha Tate bir UFC şampiyonu. Benim diyen adamı tek yumrukta yere serer. Biz uyaralım da ayağınızı denk alın.

6. Doda Rabczewska A photo posted by dodaqueen (@dodaqueen) on Feb 26, 2015 at 10:37pm PST Polonyalı bir pop yıldızı olan Doda kesinlikle göründüğünden çok daha fazlası. Dünya Üstün Zekalılar Topluluğu (MENSA) üyesi olan Rabczewska'nın 156'lık IQ'su Einstein'ınkinden yüksek.

7. Dania McKellar A photo posted by Danica McKellar (@danicamckellar) on Jan 3, 2015 at 12:55pm PST Dania McKellar da Doda gibi zekasıyla ön plana çıkan güzellerden.Kariyerine oyunculukla başlayan McKellar daha sonra kendini matematiğe veriyor. McKellar'ın kendi adını verdiği bir teoremi de bulunuyor. Yani bu güzel hanım bir matematik dehası!

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