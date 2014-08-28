Hem Güzellikleri Hem De Yetenekleriyle Instagram'ın Dikkat Çekici 7 Kadını
Bu muhteşem kadınlar herkesin hayatına iyilik ve güzellik katıyorlar.
1. Ali Lee
Instagram'ın en popüler fitness eğitmenlerinden biri Ali Lee. Güzel, güçlü ve yetenekli bir kadın olarak radarımıza yakalandı.
2. Karo Swen
Karo Swen için direk dansını bir sanata dönüştürüyor demek yanlış olmaz.
3. Jessica Nigri
Jessica Nigri'yi diğer cosplayerlardan ayıran iki özelliği var. Birincisi kostüm tasarımlarının tamamını kendisi yapıyor. Hatta çoğu zaman kendisi üretiyor. İkinci özelliği ise Pokemon karakterleri için hazırladığı seksi kostümler.
4. Anastasia Ashley
Ashley uluslarası başarıları bulunan bir sörfçü ve manken.
5. Miesha Tate
Miesha Tate bir UFC şampiyonu. Benim diyen adamı tek yumrukta yere serer. Biz uyaralım da ayağınızı denk alın.
6. Doda Rabczewska
Polonyalı bir pop yıldızı olan Doda kesinlikle göründüğünden çok daha fazlası. Dünya Üstün Zekalılar Topluluğu (MENSA) üyesi olan Rabczewska'nın 156'lık IQ'su Einstein'ınkinden yüksek.
7. Dania McKellar
Dania McKellar da Doda gibi zekasıyla ön plana çıkan güzellerden.Kariyerine oyunculukla başlayan McKellar daha sonra kendini matematiğe veriyor. McKellar'ın kendi adını verdiği bir teoremi de bulunuyor. Yani bu güzel hanım bir matematik dehası!
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