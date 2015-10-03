Genel Hayranı Olacağınız 25 Klasik Spor Araba Arabaları icadından beri herkesin gözdesi oldu ve birçok kişinin de hobisi haline geldi. Kimimiz spor arabaların hastası oluyoruz kimimiz ille de klasik araba olsun diyoruz. İşte bu yazımız hem spor hem de klasik araba severleri ilgilendiriyor.

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1. 1957 Model Maserati 3500 GT Facebook'ta Beğen: 50'li yılların gözdesi, birçok suç filminde mutlaka gözünüze çarpacak türden

2. 1957 model BMW 507 Roadster. 507 serisinin en gözde arabası, 56 ve 57 yıllarına kadar satışta kaldı

3. Jaguar E-Type Convertible E.'nin hikmetini soracak olursanız ehliyetle iligli bir şey değil sadece Eagle'ın kısaltması

4. 1964 Model Ford Mustang Mustang'lerin gerçekten 'Mustang' olmaya başladığı yıllar

5. 1940 Model Chevrolet Master 85 Business Coupe. Chevrolet'in 1940 yılında işadamları için çıkardığı özel seri

6. 1968 Model Chevy Nova. Eğer bunlardan bir tane isterseniz eBay'de parçaları satılıyor

7. Mercedes Benz 710 SSK Trossi Roadster Gösteriş meraklısı Mercedes'in özel üretim arabası. Arkası Batmobil'i anımsatmıyor değil sürüşü izlemek isterseniz bu linkten

8. 1692 Mode Shark Roadster İsminden anlaşılacağı gibi araba bir nevi köpekbalığına benzetilmeye çalışıldı ancak bu özel üretim fazla ilgi görmedi.

9. 1967 Ford Mustang Fastback Fastback serisinin 67 modeli günümüze kadar kullanılıyor ve benim de hayran olduğum nadir modellerden

10. Chop top Beetle VW Volkswagen'in woswos olarak tanımladığımız arabasının Beetle modeli

11. Ford Mystere 1955 Model Bu arabanın amacını çözemedim Ford'un özel üretimi olsa gerek bana bakar bakmaz Jetgiller'i hatırlatıyor

12. Jean Bugatti Kendi Arabası Bugatti Royale 'Esders' Roadster, İle Birlikte Yıl:1932 Bugatti ailesinin otomobil tasarımcılarından Jean Bugatti'nin oldukça havalı arabası

13. 1969 Model Chevrolet Camaro Camaro ailesinin belkide en ateşlisi. 69 model, Mustang'lar ile birlikte klasik arabalarda en fazla tercih edilen konumunda

14. James Dean ve Kendisini Kazaya Sürükleyen Lanetli Posche'si Bu fotoğraf James Dean'in trafik kazasında öldüğü 1955 yılında çekilmiş. Bu araç kaza sonrası yeniden birleştirilip yapılmış ancak tamirden çıkar çıkmaz alev almış. Bu güzel araba gencecik Dean'e mezar oldu bu yüzden lanetli olarak adlandırılıyor

15. 1954 Model Ferrari 375 MM Scaglietti Coupe Speciale Kırmızı olmayınca Ferrari olduklarına inanamıyorsunuz ancak Ferrari'nin özzel üretimi oldukça havalı duruyor.

16. 1964 Model Porsche 904 Carrera GTS 60lı yılların engin spor araba tarzına uyan koyu yeşil bir Porsche

17. 1971 Model Blue Hemi 'Cuda 1971 yılının gözde arabalarından olan Cuda, tarzı ile Amerikan Kasları ile yarışacak düzeyde

18. 1969 Model Banjo GT Bu arabayı kullanma şerefine erişen şanslı bir vatandaş..

19. 1968 Model Charger 1968 model Dodge Charger marka arabaları bu zamanda satın almanız rahat ancak küçük bir pürüz var; 100.000 dolardan başlayan fiyatlarla..

20. 21 Pencereli Volkswagen Minibus Volkswagen'in başını alıp uzaklara gitmelik arabası. Uzun saçlı, sakallı ve sırtında gitar olan kareli gömlekli gençler için özel olarak üretildi!

21. Bugatti Type 57G Bugatti'nin tip olarak belkide en rahatsız edici tasarımı bu olabilir. Özel üretiminin ardından o da garaja gidenlerden

22. 1969 Model Chevrolet Camaro Camaro akşam yemeğini yiyor..

23. 300 SL Mercedes Mercedes'in bu serisinde kapıları arabanın çatısına doğru kalkan yarı üstü açık araçları da mevcut

24. 1957 model Jaguar XKSS Üst modellerine havası ve kullanışıyla toz yutturan Jaguar'ın bu arabasına daha yakından bakmak istiyorsanız bu linke tıklayın

25. Morgan Aeromax Bir ingiliz markası olan Morgan Aeromax diğer araçlara göre çok çok özel bir seriden geliyor.

26. Zebra Arabası Yıl 1900 Londra.. Elitlik ve sosyetelikte sınır tanımayan İngilizler at arabasına at yerine Zebra koymuşlar evet Zebra.

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