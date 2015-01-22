Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf
Bu fotoğraflar zamandan, hayattan ve insanlıktan ufacık kesitleri gösteriyor ama gösterdiğinden çok daha fazlasını anlatıyor.
1. Gazze'de kurşun delikleri ile kaplı bir apartmanın balkonunda iki çocuk ve kurumaya bırakılmış çamaşırlar.
2. Gazze'de bir okul.
3. Brezilya'da bir yandan çocuğunu koruyup bir yandan da polise direnen bir anne.
4. Bir çatışma sırasında ailesinden ayrı düşen bir çocuğa sahip çıkan ABD askeri
5. ABD askerine çay ikram eden bir Afgan
6. Mars'ta çekilen ilk selfie
7. Ampute bir atlete yardım etmek için birinci sırayı ve 10 bin dolarlık ödülü feda eden maraton koşucusu Jaqueline Kiplimo
8. II. Dünya Savaşı'nda kullandığı, ve şu an bir anıt olarak sergilenen tankın önünde duran rus savaş gazisi.
9. Ölümcül bir hastalığı olduğu için kızının düğününe Skype aracılığı ile katılan anne
10. İki kör adamın su içmesine yardım eden anne maymun
11. Bacaklarını kaybeden Fatima ve kollarını kaybeden Ahmad'ın aşkı
12. Koreler arası aile birlikteliği gününde Güney Koreli erkek kardeşine veda eden Kuzey Koreli
13. Kore savaşı sırasında iki haftalık bir kediye bakan Çavuş Frank Praytor
14. Atom bombasından önce ve sonra Hiroşima
15. Beyin tümöründen dolayı ölen ve organlarını bağışlayarak birçok kişinin hayatını kurtaracak 11 yaşındaki çocuğa saygı ile selam veren Çinli doktorlar
16. Hayatında ilk defa bir 'ses' duyan çocuk
17. Adolf Hitler küçük bir kız çocuğunu gezdirirken
18. Evsiz bir adama ayakkabı satın alan polis memuru
19. Bir ameliyat sırasında annesinin karnındaki kesikten elini çıkartarak operasyonu gerçekleştiren cerrahın elini tutan bebek.
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