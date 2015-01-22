Dünya Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf Bu fotoğraflar zamandan, hayattan ve insanlıktan ufacık kesitleri gösteriyor ama gösterdiğinden çok daha fazlasını anlatıyor.

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1. Gazze'de kurşun delikleri ile kaplı bir apartmanın balkonunda iki çocuk ve kurumaya bırakılmış çamaşırlar. Facebook'ta Beğen:

2. Gazze'de bir okul.

3. Brezilya'da bir yandan çocuğunu koruyup bir yandan da polise direnen bir anne.

4. Bir çatışma sırasında ailesinden ayrı düşen bir çocuğa sahip çıkan ABD askeri

5. ABD askerine çay ikram eden bir Afgan

6. Mars'ta çekilen ilk selfie

7. Ampute bir atlete yardım etmek için birinci sırayı ve 10 bin dolarlık ödülü feda eden maraton koşucusu Jaqueline Kiplimo

8. II. Dünya Savaşı'nda kullandığı, ve şu an bir anıt olarak sergilenen tankın önünde duran rus savaş gazisi.

9. Ölümcül bir hastalığı olduğu için kızının düğününe Skype aracılığı ile katılan anne

10. İki kör adamın su içmesine yardım eden anne maymun

11. Bacaklarını kaybeden Fatima ve kollarını kaybeden Ahmad'ın aşkı

12. Koreler arası aile birlikteliği gününde Güney Koreli erkek kardeşine veda eden Kuzey Koreli

13. Kore savaşı sırasında iki haftalık bir kediye bakan Çavuş Frank Praytor

14. Atom bombasından önce ve sonra Hiroşima

15. Beyin tümöründen dolayı ölen ve organlarını bağışlayarak birçok kişinin hayatını kurtaracak 11 yaşındaki çocuğa saygı ile selam veren Çinli doktorlar

16. Hayatında ilk defa bir 'ses' duyan çocuk

17. Adolf Hitler küçük bir kız çocuğunu gezdirirken

18. Evsiz bir adama ayakkabı satın alan polis memuru

19. Bir ameliyat sırasında annesinin karnındaki kesikten elini çıkartarak operasyonu gerçekleştiren cerrahın elini tutan bebek.

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