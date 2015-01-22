Dünya

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

Bu fotoğraflar zamandan, hayattan ve insanlıktan ufacık kesitleri gösteriyor ama gösterdiğinden çok daha fazlasını anlatıyor.

1. Gazze'de kurşun delikleri ile kaplı bir apartmanın balkonunda iki çocuk ve kurumaya bırakılmış çamaşırlar.

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf
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2. Gazze'de bir okul.

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

3. Brezilya'da bir yandan çocuğunu koruyup bir yandan da polise direnen bir anne.

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

4. Bir çatışma sırasında ailesinden ayrı düşen bir çocuğa sahip çıkan ABD askeri

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

5. ABD askerine çay ikram eden bir Afgan

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

6. Mars'ta çekilen ilk selfie

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

7. Ampute bir atlete yardım etmek için birinci sırayı ve 10 bin dolarlık ödülü feda eden maraton koşucusu Jaqueline Kiplimo

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

8. II. Dünya Savaşı'nda kullandığı, ve şu an bir anıt olarak sergilenen tankın önünde duran rus savaş gazisi.

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

9. Ölümcül bir hastalığı olduğu için kızının düğününe Skype aracılığı ile katılan anne

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

10. İki kör adamın su içmesine yardım eden anne maymun

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

11. Bacaklarını kaybeden Fatima ve kollarını kaybeden Ahmad'ın aşkı

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

12. Koreler arası aile birlikteliği gününde Güney Koreli erkek kardeşine veda eden Kuzey Koreli

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

13. Kore savaşı sırasında iki haftalık bir kediye bakan Çavuş Frank Praytor

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

14. Atom bombasından önce ve sonra Hiroşima

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

15. Beyin tümöründen dolayı ölen ve organlarını bağışlayarak birçok kişinin hayatını kurtaracak 11 yaşındaki çocuğa saygı ile selam veren Çinli doktorlar

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

16. Hayatında ilk defa bir 'ses' duyan çocuk

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

17. Adolf Hitler küçük bir kız çocuğunu gezdirirken

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

18. Evsiz bir adama ayakkabı satın alan polis memuru

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

19. Bir ameliyat sırasında annesinin karnındaki kesikten elini çıkartarak operasyonu gerçekleştiren cerrahın elini tutan bebek.

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 19 Vurucu Fotoğraf

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