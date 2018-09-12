Hayat tesadüfleri sever dedirten 20 fotoğraf karesi Tesadüf mü göz yanılması mı çözemediğimiz bu fotoğraflara iki kez baktığınızda farklı şekilde göreceğinize eminiz!

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#1 Uçan gemi Facebook'ta Beğen:

#2 Dur bunu da patlatayım!

#3 Tom görse duygulanırdı :D

#4 Bizim ineklerle takılıyoruz

#5 Tuttum kafanı bırakmam!

#6 Kedi misin köpek mi karar ver artık!

#7 Aşk engel tanımaz!

#8 Bu kadar mutlu olacak ne var ki ?

#9 Kafam bi dünya

#10 Hiç bir şeyden memnun olmayan kaynana suratı

#11 Birine mi baktın?

#12 Alayım mı seni turlarız ?

#13 Gadget şapka :D

#14 Uzun boyun başa bela

#15 Arkadaşlarımla benzediğimiz doğrudur

#16 Birazını da yanındaki adama nakliye etsen hiç fena olmaz

#17 Gösteri birazdan başlayacak gibi

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