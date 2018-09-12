Hayat tesadüfleri sever dedirten 20 fotoğraf karesi
Tesadüf mü göz yanılması mı çözemediğimiz bu fotoğraflara iki kez baktığınızda farklı şekilde göreceğinize eminiz!
#1 Uçan gemi
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#2 Dur bunu da patlatayım!
#3 Tom görse duygulanırdı :D
#4 Bizim ineklerle takılıyoruz
#5 Tuttum kafanı bırakmam!
#6 Kedi misin köpek mi karar ver artık!
#7 Aşk engel tanımaz!
#8 Bu kadar mutlu olacak ne var ki ?
#9 Kafam bi dünya
#10 Hiç bir şeyden memnun olmayan kaynana suratı
#11 Birine mi baktın?
#12 Alayım mı seni turlarız ?
#13 Gadget şapka :D
#14 Uzun boyun başa bela
#15 Arkadaşlarımla benzediğimiz doğrudur
#16 Birazını da yanındaki adama nakliye etsen hiç fena olmaz
#17 Gösteri birazdan başlayacak gibi
#18
#19
#20
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