Hayal kırıklığının ötesindeki performanslarıyla 20 amatör aşçı!
Amatör bir aşçı mısınız? Yoksa kendi fırınınızı mı açmak istiyorsunuz? Eğer öyleyse aşağıdaki örneklere bakıp bir ders çıkarmanızı şiddetle öneriyoruz.
#1 Bu rubik küpü çözmek herkesin harcı değil!
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#2 Yaşlı Minnie Mouse gerçekten kötü görünüyor.
#3 Yemeyip yanında yatmalık.
#4 Groots'un çocukluğu
#5 Çekmiş Sünger Bob ve Patrick
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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