Harika zamanlama ile çekilmiş algımızla alay eden fotoğraflar (Yeni Fotoğraflar)
İyi fotoğraf çekmeniz için harika fotoğrafçı olmanıza gerek yok. Zaman her şeyin ilacı dememişler boşuna. İşte mükemmel zamanlama ile çekilmiş, harika fotoğraflar.
#1 Doğru zamanda doğru yerde
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#2 Hangisi ayakta?
#3 Çocuğun tişörtü ve arkadaki köpek...
#4 Bir kar tanesi...
#5 O dişler ne öyle köpekcik?
#6 Gökkuşağı ve yıldırım
#7 Saçlar böyle daha iyi olmuş.
#8 Harika bir aile tablosu
#9 Rahibeler ve ...
#10 Dört kol basketbol için büyük avantaj.
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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