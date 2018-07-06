Ev Bahçe Hangi kafa ile yapıldığı belli olmayan 13 yapı! Mimar Sinan, Kenzo Tange, Antoni Gaudi gibi efsane mimarlar yaşasaydı bunları görünce kesin ölürlerdi!

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1. Tuğlası yetmeyince tabanından çalınan ve yan inşa edilen bu ev! Facebook'ta Beğen:

2. Yangın çıktığında yangın merdivenlerine erişmeye çalışırken can versinler diye tasarlanan bu yapı

3. Google Earth ile bakıldığında adama benzeyen bu okul kampüsü

4. Baba evinde prensesler gibi olan kızların koca evinde daha da iyi hissetmeleri için yükseğe kurulan bu tuvalet

5. ''Hepinizden nefret ediyorum'' bankı

6. Engelliler için özel olarak ayrılmış koltuğa bir engel daha koyanlar...

7. Vatandaşa mesaj vermek için uğraşan belediye

8. İnanları delirtmek ve sabote etmek için tasarlandığı sanılan penis şeklindeki kilise

9. Hareketin kralı şeklindeki bina girişi

10. Hiçbir anlamı olmayan bu otopark yeri

11. Dev adamlar olduğuna inanlar tarafından hazırlanmış bu pisuvar

12. Girişi de çıkışı da zor olan bu kapı tasarımı

13. Altınıza işemeniz için sizi teşvik eden bu tuvalet

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