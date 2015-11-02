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Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın

14. Alina Artz

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
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Miss Russian Night adlı müzik yarışmasını vokalistliğini yaptığı eski grubu Sirius ile kazanarak Rusya'nın tanınan yüzlerinden biri oldu.

Sonra Sirius dağılsa da, kendisi ardarda yayınladığı albümlerle gündemde kalmaya; başrolünde oynadığı filmlerle de Rus beyazperdesine kazık çakmaya devam etti.

13. Natalia Chistyakova-Ionova

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
Bu Madonna kılıklı arkadaşımız, 1986 doğumlu; sahnede GLUKOZA adını kullanan bir şarkıcı...


Çocukluğunu bale ve satranç ile geçirmiş olan Chistyakova-Ionova'nın iki dobermanı, bir de sarı mini-cooper'ı var. Unutmadan; 3 adet de albümü var ve Rusya'da epey popüler.

12. Tatyana Arno

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
Rusça bilmediğimiz için (hızlandırılmış kurslara gideceğiz, vize yok nasılsa) kendisi hakkında çok fazla bilgi sahibi olamadık ne yazık ki...

Kendisinin anne tarafından Estonyalı olduğunu, gerçek adının Tatiana Sheshukova olduğunu, Rozygrsh adlı popüler TV programını sunduğunu ve 2011 yılından beri evli olduğunu söyleyebiliriz ancak...

11. Elizaveta Golovanova

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
Onu ne mühendisler, ne doktorlar istedi... 
Çünkü; 1993 doğumlu bir mühendis adayı kendisi.


Ayrıca Rusya'nın 2012 yılındaki Güzellik Kraliçesi, ve aynı yıl Miss Universe'te ilk üç'e giremese de; dünyanın en güzel 10 kadınından biri seçildi.

10. Viktoria Bonya

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
1979'da doğdu, 23 yaşına kadar yaşadığı Rusya'da en çok para kazandığı mesleği garsonluk oldu... 
23 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Viktoria Bonya'nın kaderi, TNT televizyonu tarafından Dom 2 adlı reality-show'da keşfedilmesi ile değişti. Sonra 2007 yılında Cosmopolitan adlı yüksek reytingli TV programının sunucusu oldu, makus talihi bozdu.

Şov Dünyasının En Seksi Kadını bile seçildi Viktoria Bonya.

9. Anna Kournikova

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın

Unutulmaz tenis oyuncusu Martina Hingis'in raket partneri, Enrique Igleisas'ın 'Escape' klibinde çocukluk enzimlerimizi harekete geçirmekte beis görmeyen, 1981 doğumlu Anna Kournikova listemizin 9. sırasında...

8. Elizaveta Boyarskaya

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
1985 yılında Leningrad'da bir aktör ve bir aktrisin kızı olarak dünyaya geldi. Sonra tabii St. Petersburg Devlet Tiyatrosu Sanatlar Akademisi'ne gitti ve üstün başarıyla mezun oldu...

Sonra kendisini Rusya'nın dünya sinemasına kazandırdığı en güzel aktrislerden biri olarak Downfall ve Amiral gibi uluslararası yapımlarda izledik.

7. Emiliya Vishnevskaya

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
1985 doğumlu modelin boyu 1.73. Öyle yani bilginiz olsun.


Emiliya Vishnevskaya son zamanlarda şarkıcılık yapmaya başladı. 
Ancak öncesi içgiyim modelliği, öncesi Playboy! (hemen Google gizli sekmeler... sizi sizi...)

6. Maria Sharapova

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın

1987 doğumlu, adını Murat Kosova'nın sesi ile ezberlediğimiz; dünyanın en ünlü tenis oyuncularından biri: Maria Sharapova.

2004'te (henüz 17 yaşındayken) Wimbledon'ı kazanan en genç tenisçi oldu. Sonra gitti Amerika Açık'ı da kazandı. Sonra gitti Avustralya Açık'ı aldı. Böyle böyle derken, 32 adet single, 5 de Grand Slam kazandı...


Bu arada o kadar güzeldi ki; Sports Illustrated Dergisi'nde de sıkça modellik yaptı...

5. Vika Falileeva

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
Modellik ajansına kaydolmaya giden ablasına refakat eden Vika Falileeva, ablasının yerine keşfedilen; iyi ki de keşfedilen bir Rus topmodel...


Sonrası Giorgio Armani, sonrası Dolce&Gabbana...

4. Zoya Berber

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın

1987 doğumlu Zoya Berber, televizyon hayatına atılmadan önce eğitimini halledip diplomasını ailesine hediye edenlerden. Moda tasarımcılığı diplomasının hemen ardından televizyonun aranan yüzlerinden birine dönüşen güzel kadın, şu anda da Permi Sanat ve Kültür Üniversitesi'nde ikinci bir diploma kovalıyor.

2009'dan beri Rus dizilerinde sarışın ve zeki kız rollerini kotarıyor, bu esnada da Maxim Dergisi tarafından Rusya'nın En Güzel 5. Kadını seçiliyor. 

Maxim'e saygımız var, ama bizce dördüncü sırada.

3. Gia Skova

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın

1991 doğumlu Gia Skova, 15 yaşından beri Rusya'nın tescilli güzellerinden biri. İlk olarak 2006 yılında Volga Güzeli seçilen Skova, 16 yaşında da modelliğe başladı ve FHM ve Fashion Style dahil olmak üzere birçok moda dergisinden mütemadiyen ödülleri kaptı.


İtalya'sıydı, Fransa ve İspanya'sıydı şeklinde modelliğe devam ederken, tiyatro oyunculuğuna da başladı güzel hanımefendi. Onu da becerdi: 2009'da Moskova Tiyatrosu'nun en iyi aktrisi seçildi!

2012'de modelliğe ve aktrisliğe devam etmek üzere ABD'ye taşındı... Oynadığı Hollywood yapımları şimdilik tatak, ama çok daha iyi yapımları da göreceğine inanıyoruz!

2. Natalia Vodianova

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
Fakirlik içine doğdu: 6 yaşında babası evi terketti, annesi ile birlikte dedesinin yanına taşındı. 15 yaşında bir pazarda meyve satarken keşfedildi, dünyanın en çok kazanan topmodellerinden biri oldu... 


CalvinKlein ve Chanel'in yüzü Natalia Vodianova, listemizin birinci sırasında yer alırdı aslında, ama seçimde Rick T Cartman eliyle bir takım hülleler dönüyor:)

1. Irina Shayk

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
...ama zaten tahmin etmiştiniz, değil mi?

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