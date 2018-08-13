Güzellik kavramına yeni bir soluk getiren 13 sıra dışı model

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı. Güzellik dediğimiz zaman pek çoğumuzun aklına direkt olarak kusursuz, uzun ve zayıf mankenler gelir. İşte kusurlarımızla da çok güzel olabileceğimizi bize gösteren modeller.