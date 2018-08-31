Görünce 'Yazık hasta mı acaba?' diyeceğiniz 22 insan Bu insanlar çılgınlıkta o kadar aşmış ki onları durdurabilene aşk olsun!

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#1 Rahatlık dediğin! Facebook'ta Beğen:

#2 Tutmasaydım düşüyordun!

#3 Kalite kontrol

#4 Farkımız tarzımız!

#5 Kanatlarım var ruhumda..

#6 İşinin ehli biri daha!

#7 Sürpriz sonlu

#8 Sunum önemli tabii!

#9 Yangın söndürücünün pratik kullanım alanları

#10 Biraz daha itsem sığacak gibi?

#11 Mekanizmayı çözdüm sanırım!

#12 Instagram'a hikaye atmaya çalışırken

#13 Şurda bir çizik kalmış!

#14 Sınavda da böyle kaydırmalar yüzünden kaybediyorum!

#15 Bir şeyleri düzelttiğimi sanınca ben

#16 Yatay çam ağacı

#17 Bende neden saçımın düzleşmediğini merak ediyordum!

#18 Kazaların sebebi şimdi belli oldu!

#19 Üşengeçlik seviyem

#20 Her şey yolunda mı?

#21 Sen çok yanlış gelmişsin amca. 90'lar partisi biteli oluyor bir 20 yıl kadar :D

#22 İşinde titiz insanlar

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