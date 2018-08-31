Görünce 'Yazık hasta mı acaba?' diyeceğiniz 22 insan
Bu insanlar çılgınlıkta o kadar aşmış ki onları durdurabilene aşk olsun!
#1 Rahatlık dediğin!
#2 Tutmasaydım düşüyordun!
#3 Kalite kontrol
#4 Farkımız tarzımız!
#5 Kanatlarım var ruhumda..
#6 İşinin ehli biri daha!
#7 Sürpriz sonlu
#8 Sunum önemli tabii!
#9 Yangın söndürücünün pratik kullanım alanları
#10 Biraz daha itsem sığacak gibi?
#11 Mekanizmayı çözdüm sanırım!
#12 Instagram'a hikaye atmaya çalışırken
#13 Şurda bir çizik kalmış!
#14 Sınavda da böyle kaydırmalar yüzünden kaybediyorum!
#15 Bir şeyleri düzelttiğimi sanınca ben
#16 Yatay çam ağacı
#17 Bende neden saçımın düzleşmediğini merak ediyordum!
#18 Kazaların sebebi şimdi belli oldu!
#19 Üşengeçlik seviyem
#20 Her şey yolunda mı?
#21 Sen çok yanlış gelmişsin amca. 90'lar partisi biteli oluyor bir 20 yıl kadar :D
#22 İşinde titiz insanlar
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