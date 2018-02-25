Görme engelli olduğu halde gören kadın

Bilişsel sinirbilim alanında karşılaşılan en ilginç olgulardan biridir "kör görüşü". Dünyada sadece birkaç insanda görülen bu durum, bu insanların görme engelli olmasına rağmen beyinlerinin çevrede olup bitenleri görmesini sağlıyor.

Görme engelli olduğu halde gören kadın
Facebook'ta Beğen:

İskoçya'da yaşayan Milina Cunning 20'li yaşlarında görme engelli olmuş, ama daha sonra böyle bir 'kör görüşü' yeteneği olduğunu fark etmişti. Bu durum araştırmacıların da ilgisini çekti.

Bunlardan biri de onun beyin taramasını yapan Jody Culham'dı. "Milina'nın kafasına pinpon topu fırlatsam, onu görmese bile muhtemelen kolunu kaldırıp kendisini korumaya çalışacaktır" diye açıklıyor.

Peki Milina bunu nasıl yapıyor? Kendi ağzından dinleyelim:

"Hastaneye giderken görme engelli değildim. Sağlık sorunlarım nedeniyle doktorlar suni koma uyguladı. 52 gün bu halde kaldım. Uyandığımda her yer simsiyahtı. Hiçbir şey göremiyordum. Komadayken inme geçirdiğimi, bu yüzden göremediğimi söylediler.

Milina Cunning 20'li yaşlarında görme engelli olmuş

Görme engelli olduğu halde gören kadın

"Zamanla bazı şeyler değişmeye başladı. Altı ay sonra bazı renkleri görüyorum sandım, ama kimse inanmadı. Nörolog Profesör Gordon Dutton'a sevk edildim. Beni görür görmez bunun bir "kör görüşü" vakası olduğunu anladı.

"Dutton bana birçok test uyguladı. Birinde hastanenin koridoruna sandalyeler yerleştirmişti. Bunların arasından geçerek normal yürüme hızıyla ilerlememi istedi. Bunu yaparken sandalyelere çarpıyordum. Koridorun öteki ucuna vardığımda doktorum 'Şimdi de daha hızlı bir şekilde sandalyelerin arasından geçerek geri dön' dedi.

"Bu kez daha hızlı yürüdüm ve hiç çarpmadan hepsinin arasından geçtim. Çok ilginçti.

"Dutton'ın buna getirdiği açıklama şuydu: 'Çok düşünmeden yapmaya çalış.' Bilinçaltı zihnim bu işi nasıl yapacağımı, sandalyelerden nasıl kaçınacağımı gösteriyordu bana.

"Evin içinde dolaşıp ortalığı toplayabiliyorum. Ama bir şey görmüyorum. Etrafımda bir şeyler olduğunu biliyorum. Beynim bana yol gösteriyor. Ev halkı orta yerde eşyalarını bırakmışsa takılmayayım diye onları toplamalarını söylüyorum. Yerde çanta, ayakkabı gibi bir şey varsa onları görüyor ve takılmıyorum ya da yerden kaldırıyorum.

"Ama sizi görmek istesem, orada oturduğunuzu, bana yakın olduğunuzu biliyorum, ama göremiyorum.

"Görebildiğim şeyler çok ilginç; aslında görmemem lazım, çünkü görme engelliyim."

Kaynak: BBC

Facebook Yorumları
Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Filmlere, kitaplara ve popüler kültürün her dalına konu olmuş, suç dünyasının zeki ve acımasız banka soyguncularını sizler için derledik.
Selim Gerçeker aracılığı ile
Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Kimine göre hatalı, kimine göre maksatlı(!) bir durum söz konusu...
Sercan Eker aracılığı ile
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Ayça Olgun aracılığı ile
Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha ne yapsınlar?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Suudi Arabistan'dan Çin'e, Moğolistan'dan Nijerya'ya kadar birçok ülkede yüksek teknoloji kentleri planlanıyor. Kentlerin istihdam ve yaşam alanı yaratmasının yanı sıra iklim dostu olmasına da özen gösteriliyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Hunza Türklerini çoğunuz ilk defa duyacaksınız. Onları yakından tanıyınca da epey bir şaşıracaksınız; çünkü Hunza Türklerinin ortalama yaşam süresi 120 yıl… 100 yaşında ölen birisi olursa erken öldü gözüyle bakılıyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile