Görme engelli olduğu halde gören kadın

Bilişsel sinirbilim alanında karşılaşılan en ilginç olgulardan biridir "kör görüşü". Dünyada sadece birkaç insanda görülen bu durum, bu insanların görme engelli olmasına rağmen beyinlerinin çevrede olup bitenleri görmesini sağlıyor.

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İskoçya'da yaşayan Milina Cunning 20'li yaşlarında görme engelli olmuş, ama daha sonra böyle bir 'kör görüşü' yeteneği olduğunu fark etmişti. Bu durum araştırmacıların da ilgisini çekti.

Bunlardan biri de onun beyin taramasını yapan Jody Culham'dı. "Milina'nın kafasına pinpon topu fırlatsam, onu görmese bile muhtemelen kolunu kaldırıp kendisini korumaya çalışacaktır" diye açıklıyor.

Peki Milina bunu nasıl yapıyor? Kendi ağzından dinleyelim:

"Hastaneye giderken görme engelli değildim. Sağlık sorunlarım nedeniyle doktorlar suni koma uyguladı. 52 gün bu halde kaldım. Uyandığımda her yer simsiyahtı. Hiçbir şey göremiyordum. Komadayken inme geçirdiğimi, bu yüzden göremediğimi söylediler.