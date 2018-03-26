Giydikleri ingilizce tişörtlerin anlamını bilmeyen insanlar
Anlamını bilmeden giydikleri İngilizce tişörtlerle komik duruma düşen insanlar
#1 Aman teyzem
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#2 Demek havuza işiyorsun?
#3 Çok ayıp
#4 Kocasını seviyormuş :)
#5 Bizi kandıramazsın (küçük yazılara dikkat)
#6 Namaz kılan satanist
#7 Sizden %20 daha seksi
#8 Herkesten nefret eden teyzemiz
#9 Kimse lezbiyen olduğumu bilmiyor
#10 Erkek arkadaşım gelmeden beni öp. Haydaaa
#11 Hz.İsa'yı seviyorum
#12 Asabi baba
#13 Hipsterlara ölüm
#14 Çok ayıp genç adam
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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