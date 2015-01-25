Sağlık

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

Her şey basit bir ağrıyla başlamıştı...

1. Çivi Adam

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!
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Colorado'da bir adam diş ağrısı ve görme bozukluğu rahatsızlığı ile doktora gider. Alınan röntgen, adamın kendisini çivi tabancası ile vurduğunu gösterir. Hasta bunu farketmemiştir bile!

2. Çeyiz Seti Hastalığı

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

Hollanda'da 52 yaşında bir kadın geçtiğimiz senelerde mide ağrısıyla doktora gitti. Midesi temizlenen kadının 78 adet çatal ve kaşık yutmuş olduğu ortaya çıktı.

3. Çok ama çok şanslı olmak

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

Amerika'da 41 yaşında bir kadın aşırı doz ilaç kullanımı ile bilincini yitirir. Doktorları kadının öldüğüne kanaat getirir ve vasiyeti üzerine bağış için organlarının çıkarılmasına karar verilir. Kadın tam da neşter vurulmadan saniyeler önce gözlerini açar. On saniye geç kalınsa idi olacakları düşünsenize...

4. Kalp kalbe karşıymış gerçekten

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

San Diego'da bir hasta hipertansiyon ve kalp yetmezliği sorunu yaşamaktadır. Doktorların bu soruna çözümü ise ilginçtir: Mevcut kalbin yanına bir de sağlıklı kalp eklemek! Şimdi gayet sağlıklı olan adamın göğsünde iki adet kalp bulunmakta!

5. Kalem kılıçtan keskindir

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

Genç bir adam başağrısı için doktora gittiğinde neredeyse 5 cm'lik bir kurşunkalemin aslında beynine saplandığını öğreniyor. Meğerse küçükken kalemin üstüne düşmüş, kalem de burnundan içeri girmiş!

6. Çekim alanı

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

Her çocuk bilyeleri ağzına götürür, bazısı da yutar. Ama hiç biri bu küçük Hint kızı gibi de yapmaz artık. Hindistan'da 8 yaşındaki bir kız çocuğu "şekere benziyor" diyerek 30 tane mıknatıslı bilye yutmuş! Midede oluşan karışıklığı tahmin edebilirsiniz.

7. Boynuzların Zaferi

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

5 yaşındaki bu küçük çocuk alnındaki doğum lekesinden kurtulmak istiyordu, doktorlar ise çok ilginç bir yol buldular. Çocuğa zamanla yokolacak iki adet suni boynuz eklediler! Tedavinin detaylarını bilmesek de gördüğümüz kadarıyla çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz!

8. Eller ayaklar birbirine dolaştı

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

9 yaşındaki Ming Li geçirdiği trafik kazası sonucu bir ayağını kaybeder, bir eli ise kopmuş vaziyettedir. Elin geri dikilmesini o an için mümkün görmeyen doktor aykırı bir tedaviye girişir: Eli önce kopan ayağa dikmek ve iyileşmesini beklemek! Üç ay boyunca bacağa dikili kalan el sonrasında tekrardan küçük kızın koluna dikilir. İnanılmaz bir başarı hikayesi!

9. Bebek içinde bebek

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

İşte size tıp tarihine girmiş bir vaka. Hindistan'da yaşayan bu adam hep mide ağrısından şikayetçi imiş. Küçüklüğünden beri büyük olan göbeği yaşamasını zorlaştırınca ailesi onu doktora götürmüş. Herkes sıradışı bir tümör ile karşılaşmayı beklerken adamın kaynından bu resimdeki diğer bebek çıkmış! Hamilelik mi? Hayır. Adamın aslında midesinde varlığını asla bilmediği bir yapışık ikizi varmış!

10. Göbekte parmak

Gerçekten Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tıp Vakası!

Çin'deki genç bir marangoz iş kazassından ötürü parmağını kaybedince doktoru parmağı tekrardan büyütmek için ne yapmış dersiniz? Göbeğe dikmiş! Oluşan görüntü bu. Daha da inanılmaz olanı ise bu işlemin işe yaraması!

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