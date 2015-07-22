Gelmiş Geçmiş En Rüşvet Düşkünü 10 Politikacı Yolsuzluk, haksız yere avantaj sağlamak için kamu kaynaklarının yasa dışı yöntemlerle kullanılması olarak tarif edilmektedir. Rüşvet, tehdit, şantaj veya baskı yoluyla da gerçekleşebilen yolsuzluklar, hemen hemen tüm ülkelerde sosyal, ekonomik ve siyasi hayatı derinden etkileyen bir sorundur.

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1. Spiro Agnew Medyaya ve gazetecilere karşı bitmek bilmeyen nefretiyle ün salan Spiro Agnew, ABD başkanı Richard Nixon'ın, ılımlı oyları almak için yürüttüğü bir strateji sonucu, 1968'de başkan yardımcısı oldu. Başkan yardımcısı olduğu dönemde özellikle radikal diye nitelendirilen kesime karşı çok sert olan Agnew, gazetecileri ve basını "seçkinci" olarak tanımlayıp halka karşı küçük düşürüyordu.



1 yıl sonra istifa ettiği haberiyle sarsılan Washington, tarihin gördüğü en büyük basın düşmanlarından birisinin hapse girmemek için istifa ettiğine sahne olacaktı. Makamında rüşvet almakla suçlanan Agnew, hakimin 10.000 dolar para cezası ve 3 yıllık denetimli serbestlik önerisi karşılığında suçunu itiraf etmişti.

2. Randy Duke Cunningham Lakabı Randy veya Duke Cunnigham olan Randall Harold Cunningham, 1990'dan Şubat 2005'e kadar ABD Kongresinde, Washington milletvekilliği yapmış bir siyasetçidir. Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Amerikan delegesi Cunningham 28 Şubat 2005'te San Diego'da vergi kaçakçılığı yaptığını itiraf eti ve ardından istifa etti.



Cunningham, Pentagon ile askeri mal satan şirketler ve arkadaşları arasında rüşvet verilmesi olayına karıştı. 2,4 milyon dolar rüşvet aldığını itraf etti. 3 Mart 2006 rüşvet suçundan 8 yıl ve 4 ay hapis ile 1.8 milyon dolar para cezasına mahkum oldu. Bu mahkeme kararı, ABD tarihinde bir kongre milletvekiline verilen en yüksek cezalardan biridir.

3. Budd Dywer 1971-1981 ABD Senatosu'nda görev yapan Budd Dywer, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyesi ve daha sonra da Pennsylvania saymanı olarak görev yaptı.



4 milyon dolarlık bir devlet ihalesi karşılığında özel bir şirketten 300.000 dolar almaktan suçlu bulundu, ve cezası onaylandı. Dywer, 1987'de düzenlediği bir basın toplantısında intihar ederek, herkese büyük bir şok yaratmıştı.

4. Alberto Fujimori Alberto Kenya Fujimori 1990 ve 2000 tarihleri arasında görev yapmış Japonya asıllı Peru devlet başkanıdır. Devlet başkanlığı sırasında önemli ekonomik reformlar yapmış, baskıcı bir idare kurmuş, insan hakları ihlallerinde bulunmuş ve solcu hareketlere karşı yargısız infazlar gerçekleştirmiştir.



Fujimori zimmetine para geçirme suçundan 7.5 yıl, yolsuzluk ve rüşvet suçlamasından da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca insan hakları ihlalleri, cinayet ve adam kaçırma gibi suçlardan da mahkum olan Fujimori, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Sani Abacha Sani Abacha 1993 ve 1998 yılları arasında Nijerya devlet başkanı olmuştur. Çok katı uygulamalarıyla tanınan Abacha, gazeteleri kapatmaktan eylemleri kanla bastırmaya kadar birçok vahşice yöntemleri kullanmıştır.



Yolsuzluk konusunda adeta 'master' yapan Abacha, Nijerya'nın neredeyse tüm petrollerini çok uluslu petrol şirketlerine rüşvet karşılığı vermiştir. Buna isyan eden halkı isle kanlı bir operasyonla katletmiştir. Kadın ve uyuşturucu düşkünlüğü ile bilinen Abacha, iki hayat kadınıyla birlikte olurken aldığı Viagra'ların etkisiyle kalp krizi geçirerek ölmüştür.



Abacha'nın zimmetine geçirdiği paranın 5 milyar euro olduğu tahmin edilmektedir.

6. Saddam Hüseyin Saddam Hüseyin 1979'dan 2003'e kadar Irak'ın cumhurbaşkanlığını yapmıştır. Yine her diktatör gibi, baskıcı ve katı uygulamalarıyla bilinen Saddam, sadece Halepçe'de 5.000 insanı kimyasal silahlarla katletmiştir.



2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinden önce, devlet kasasından kendi hesabına 1 milyar dolar aktarılması emri verdiği biliniyor. Birleşmiş Milletler'in gıda karşılığı petrol anlaşmasını kullanarak kişisel hesabına 21 milyar dolar aktardığı daha sonra tespit edilebilmiştir.

7. Slobodan Miloseviç Slobodan Miloseviç 1989'dan 1997'ye kadar Sırbistan cumhurbaşkanlığını yapmıştır. 1997'den 2000'e kadar da Yugoslavya'nın cumhurbaşkanlığını yapmıştır. 2001 yılında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı.



Miloseviç insanlık suçları işlediği ve 2.1 milyar dolar devlet fonunu yasa dışı işlerde kullandığı gerekçesiyle Lahey'de uluslarası mahkemesde yargılandı ve 2006 yılında Lahey'de de öldü.

8. Mobutu Sese Seko Mobutu Sese Seko Nkuku 32 yıl boyunca (1965–1997) o zamanki adıyla Zaire günümüzdeki adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığını yapmıştır. Bu göreve önceki devlet başkanı Joseph Kasavubu'yu devirdiği darbeden sonra gelmiştir. Toplam 32 yıl demir yumrukla ülkeyi yönetmiştir. Çok değerli yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip olan Kongo (eski adıyla Zaire), yönetim zaafiyetleri ve zimmet suçlamaları yüzünden dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline gelmiştir.



Seko'nun dikta rejimi sırasında, adam kayırma, alışveriş gezileri, lüks harcamalar ve birçok yasa dışı işler için zimmetine para geçirdiği biliniyordu. Seko'nun toplamda zimmetine 4 milyar ile 15 milyar dolar arasında para geçirdiği tahmin ediliyor. Ülke bu yolsuzluklar yüzünden yüksek enflasyon, aşırı borç ve devaülasyona girmişti. 1991 yılında huzursuzluk ve ekonomik krizden dolayı iktidarı devretmesini isteyen muhalefeti orduyu kullanarak bastırdı. Mayıs 1997'de isyancı güçler tarafından görevden alındı. Fas'ta da öldü.

9. Ferdinand Marcos Ferdinand Emmanuel Edralín Marcos 1965-1986 arasında Filipinler devlet başkanlığı yapmıştır. Kurduğu otoriter rejim, yolsuzluklar ve baskı uygulamaları nedeniyle büyük tepki uyandırmıştır. 1972'de komünist hareketleri 'yıkıcı güçler' diye tanımlayarak sıkıyönetim ilan etmiştir ve orduyu halka karşı bir baskı aracı olarak kullanmıştır.



Kamu yönetimindeki ve sanayi işletmelerindeki yüksek mevkilere tanıdıklarını ve akrabalarını atayan Marcos, sert bir muhalefetle karşılaştı. Marcos'un diktatörlüğü boyunca Filipinlerin dış borcu 25 milyar dolara kadar çıkmıştır. Devlet kaynakalrından kişisel hesaplarına 5 milyar ile 10 milyar dolar arasında bir para geçirdiği tahmin edilmektedir. 1989 yılında ise kaçtığı Hawaii'de ölmüştür, yanında kaçırdığı 4 milyar dolar yolsuzluk paralarıyla birlikte bulunmuştur.

10. Muhammed Suharto Muhammed Suharto 1967-1998 yılalrı arasında Endonezya devlet başkanı olmuştur. Onun rejimi 20. yüzyılın en yozlaşmış rejimi olarak kabul edilir. Suharto ve ailesi, özel şirketlerden hayır kurumlarına kadar her şeyi kontrol ediyordu, haraç alıyordu. Suharto Endonezyalılar tarafından büyük protestolar sonrasında görevinden istifa etmişti.



Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Suharto'nun iktidarda kaldığı 32 yıl boyunca 15 milyar ile 35 milyar dolar arasında parayı zimmetine geçirmiş olabileceğini söyledi. 27 Ocak 2008'de kalp yetmezliği sonucu, 86 yaşında öldü.





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