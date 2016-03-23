Geceleri İzlemeyin: Gerçek Olaylardan Uyarlanan 3 Müthiş Korku Filmi

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Korku, hissetmeyi pek tercih etmeyeceğimiz bir duygu olsa gerek. Çünkü genellikle korku, insanın kendini tekinsiz, güvensiz, ve saldırganlık gibi ancak aciz olduğunu düşündüğü anlarda hissettiği bir duygu. Buna rağmen insanlık olarak korku filmlerine tuhaf bir ilgimiz var. Bunun nedeni belki izlediğimiz şeylerin gerçek olmadığını ya da bizi tehlikeye atmadığını bilmemiz olabilir. Belki korku da mutluluk ve heyecan gibi uyarıcı bir etkiye sahip diye. Sonuçta bize bir zarar gelmeyeceğinden emin olsak, izlediklerimizin gerçek olmadığını bilsek bile bilinçaltımızın en karanlık noktalarına ulaşan korku filmleri bizi korkutan ve tekinsiz hissettiren şeyleri taklit ederek aynı duyguyu yaşamamızı sağlayabilir. Gördüğümüz gerçek olmasa bile, hissettiğimiz korku gerçektir.

Bu nedenle mi bilmiyoruz ama, gerçek olaylardan esinlenildiği söylenen korku filmleri çok daha çabuk kültleşir... Tabii ki bir korku filminin kültleşmesi için gerçek olaylardan esinlenilmesi gerekmiyor. Kendimizce bir gözlemimizi paylaştık. Gelelim esinlenildiği olaylar da en az filmler kadar (belki gerçek olduğu için daha da) korkunç filmlerimize...