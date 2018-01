Geceleri İzlemeyin: Gerçek Olaylardan Uyarlanan 3 Müthiş Korku Filmi

Elm Sokağı Kabusu (A Nightmare on Elm Street)

İlk olarak 1984'te vizyona giren, 2010'da gelişmiş teknolojiyle yeniden montajlanarak tekrar izleyiciyle buluşan, birkaç jenerasyonun birden çocukluğuna korku dolu damgasını vuran film: Elm Sokağı Kabusu.





Johnny Depp'in henüz 21 yaşındayken başrolünü oynadığı, Robert Englund'un 20. yüzyılın en korku dolu karakterlerinden biri olan Freddy Kruger'a can verdiği filmi, bir başka efsane korku filmi Scream'in de yönetmeni olan Wes Craven yönetmişti.





Peki bu filmin esin kaynağının gerçek ve çözülememiş bir olay olduğunu biliyor muydunuz?

Bir de Türkiye'de yapılmış bir şakası...