Gamzeli kadınların bir adım önde olduğunun kanıtı olan 15 ünlü ve dahası!
Gamzedeyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam! Heeeeeeey heeey hey!
#1 Miranda Kerr
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#2 Cheryl Cole
#3 Ashley Benson
#4 Jennifer Garner
#5 Cameron Diaz
#6 Rosie Huntington-Whiteley
#8 Bar Refaeli
#8 Eliza Dushku
#9 Kirsten Dunst
#10 Serenay Sarıkaya
#11 Leighton Meester
#12 Ashley Greene
#13 Lauren London
#14 Rachel McAdams
#15 Audrey Tautou
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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