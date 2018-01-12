Futbol tarihinin en pahalı 10 transferi İngiliz kulübü Liverpool 84,5 milyon euro bedelle Virgil van Dijk'i renklerine bağladı. Ancak en pahalı transferler listesinde Hollandalı defans oyuncusunu gölgede bırakan isimler var.

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#10 Zinedine Zidane Facebook'ta Beğen: Gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan biri kabul edilen Zinedine Zidane 2001 yılında 73,5 milyon euro bedelle beş yıl forma giydiği Juventus'tan Real Madrid'e transfer oldu. Eski Fransız futbolcu şu anda da İspanyol devinin teknik patronu. Zidane liderliğindeki Real Madrid son iki yılda Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

#9 Luis Suarez Uruguaylı golcü 2014'te Liverpool'dan ayrılarak Lionel Messi'li Barcelona'nın hücum hattına katıldı. Bunun için Katalan kulübü Liverpool'un hesabına 83 milyon euro bonservis bedeli yatırdı. Sahadaki hırçınlıklarıyla ün salmış olan Suarez Barcelona'da sahadaki performansına odaklanmayı başardı ve 2015-2016 sezonunda attığı 40 golle ikinci kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

#8 Virgil van Dijk Liverpool'un menejeri Jurgen Kloop'un gözü uzun süredir onun üzerindeydi. Hollandalı savunma oyuncusu bu sezonun ara transfer döneminde Southamton'dan Liverpool'a 84,5 milyon euro bedelle transfer oldu. Bu bir defans oyuncusu için bugüne kadar ödenmiş en büyük bonservis bedeli. Liverpool'un 20 maçta 23 gol yemesi kuşkusuz bu bedelin gözden çıkarılmasında önemli bir etken oldu.

#7 Romelo Lukaku İngiliz devi Manchester United bu sezonun başında hücum hattını güçlendirmek için Belçika'nın altın kuşağından olan Romelo Lukaku'yu renklerine kattı. Everton'a ödenen 84,7 milyon euro transfer bedeli Lukaku'yu İngiltere futbol tarihinin en pahalı oyuncusu yaptı. Ancak Lukaku'nun performansı beklenenin altında kaldı. Sezonun ilk yarısında forma giydiği 20 maçta 10 gol kaydetti.

#6 Gonzalo Higuain Arjantinli golcü 2015-2016 sezonunda Napoli'de çıktığı 35 maçta 36 kez fileleri havalandırarak unutulmaz bir performansa imza attı. İtalya'da son 6 sezonun şampiyonu Juventus da kesenin ağzını açtı ve Gonzalo Higuain için 90 milyon euroyu gözden çıkardı. Böylece 2017 sezonunun başında Higuain Torino şehrinin yolunu tuttu, Napolili taraftarlarının üzüntüsünü anlatmak ise buraya sığmaz.

#5 Cristiano Ronaldo Futbolda her kulvarda zirveyi zorlayan Cristiano Ronaldo bu listenin ancak beşinci sırasında. Ancak 2009 yılında Manchester United'dan Real Madrid'e transferi için ödenen 94 milyon euro bonservis bedeli o dönem için açık ara rekordu. Üç kez Dünyada Yılın Futbolcusu, dört kez de Altın Ayakkabı ödülüne layık görülen Ronaldo transfer rekorunu dört yıl elinde tuttu.

#4 Gareth Bale Futbolda döneminin en süratli kanat oyuncularından biri olan Gareth Bale bonservis bedelinde 100 milyon euro sınırını geçen ilk futbolcu oldu. Galli yıldız altı yıl Londra ekibi Tottenham'da top koşturduktan sonra 2013'te Real Madrid'in yolunu tuttu. Bale'e ödenen 101 milyon euro, Real Madrid'in bugüne kadarki en pahalı transferi oldu.

#3 Paul Pogba Transferde 100 milyon euro sınırı 2016'da ikinci kez geçildi. Frasız ortasaha oyuncusu Paul Pogba, Juventus'tan 2011-2012 sezonunda sadece üç maç formasını giydiği eski kulübü Manchester United'a geri döndü. Ödenen 105 milyon euro bonservis bedeli yeni bir rekordu, ama sadece bir yıl sonra rekora ortak geldi.

#2 Ousmane Dembele

#1 Neymar Yeni transfer rekoru 5-10 milyon euroluk farkla değil, önceki rekoru katlayarak geldi. Brezilyalı yıldız Neymar için tam 222 milyon euro ödendi. Bunu kim ödeyebilirdi? Elbette Avrupa futbolunda son 10 yılda giderek etkisini artıran Körfez sermayesi. Katarlı işadamı El Helafi'nin başkanlığını yaptığı Paris Saint German'in, Barcelona'ya ödediği bedel Neymar'ı dünyanın en pahalı futbolcusu yaptı.

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