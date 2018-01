Futbol Tarihindeki Efsanevi Geri Dönüşler

Liverpool - Milan - 25 Mayıs 2005

2005 yılında finali ülkemizde düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nin belkide en efsanevi geri dönüşüne şahit olmuştuk. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Milan maça rüzgar gibi başlamış Maldini ve Crespo'nun (2) golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamıştı. Ancelotti ve ekibi için artık kupayı almak 45 dakikalık bekleyişti. Benitez'in Liverpool'u ise soyunma odasında tarih yazmak adına moral depoluyordu. Sahaya çıktıklarında o ünlü şarkılarını tüm taraftar içtenlikle söyledi 'You Never Walk Alone'.. İkinci yarıya bambaşka bir havayla çıkan kırmızılar taraftarın ve yüreklerinin desteğini alarak 10 dakikada skoru 3-3'e getirdiler. Penaltılara giden maçı Liverpool kazandı. Maçın adamı olan Gerrard'ın elllerinde yükselen kupa Olimpiyat Stadında kayda değer en son olaydı.



Finali izlemek için tıklayın