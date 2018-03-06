Fotoğraflarla büyük şehirlerin değişimleri. Öncesi ve sonrasıyla.
Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu gösteren fotoğraflar.
#1 Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri – 1970 ve Günümüz
#2 Seul, Güney Kore – 1900 ve Günümüz
#3 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri – 2000 ve Günümüz
#4 Singapur, Singapur Cumhuriyeti – 2000 ve Günümüz
#5 Tokyo, Japonya – 1945 ve Günümüz
#6 Rio De Janeiro, Brezilya
#7 Sidney, Avustralya
#8 Shenzen, Çin
#9 Fortaleza, Brezilya
#10 Bangkok, Tayland
#11 Atina, Yunanistan
#12 Toronto, Kanada
#13 Berlin, Almanya
#14 Cakarta, Endonezya
#15 Melbourne, Avustralya
#16 Londra, İngiltere
#17 İstanbul, Türkiye
#18 New York, Amerika
#19 Kuala Lumpur, Malezya
#20 Chicago, ABD
#21 Şangay, Çin
#22 Los Angeles, ABD
#23 San Francisco, ABD
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