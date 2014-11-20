Fotoğraf Çekme Yasağı Gelsin Dedirten Pozlar Kendini dünyanın en seksi insanı yapmak için şekilden şekle giren insanlar, insanlarımız...

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Herkesin Bir Popisi Var! Facebook'ta Beğen: Çikolata sosunu üzerine dökerken fotoğraf çekmek de aşka dahil mi?

Sağ Elimle Vururum, Sol Elimle Süpürürüm! Bu Rus arkadaş şöyle demek istiyor: sağ elimle vururum, sol elimle süpürürüm!

Tek Kalemde Çizerim Seni Göz kalemiyle; hem gözünü, hem kaşını, hem de dudağını boyayarak makyajını tamamlayan bu hanımı, bu eşsiz makyaj yeteneğinden ötürü ayakta alkışlıyoruz.

Falling In Love... 'Falling in love' demişsin; canım o bildiğin kasta boğulmak!

Her Salı Temizlik Zamanı Kusmadan diliyle ayakkabı temizleyen ilk insan olarak tarihe geçmeli!

Konsept Güzeli Kağıttan gemi, alçıdan kuru kafa, çarşaftan da kuyruk yaparak, prodüksiyonu zayıf ama oldukça başarılı bir konsept oluşturmuş. Şaka şaka, yok öyle bir şey...

Yılın Klozet Güzeli Bu fotoğraf klozet üreten bir firmanın reklamı için çekilmiştir diye umuyoruz...

Mutfak Temalı Botlar Bu fotoğrafın mutfak tezgahının üzerinde çekilmesinden çok fırının önünde çekilmesi manidar değil mi sizce de?

Misafir Ol Gel Bana Misafir ol gel bana; sahte hayvan postunun üstündeki laptop'ta şömine videosu açar, blok flüt çalarım sanaaaaa...

Zenginlik Belirtisi Eski model Lada marka arabanın ve etiketi üstünde duran kürkün, bir zenginlik belirtisi olduğunu siz bilmezsiniz tabi...

Rambo Gibi Ama Değil Gibi Minik, tatlı ve beyaz köpeğinin fotoğrafı olmasaydı, biz de sana inanırdık sert çocuk!

Eldiven? Bulaşık eldivenini çıkaraydı iyiydi...

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