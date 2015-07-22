İlişkiler Fingirdeşmek için zaman ve mekan tanımayan 19 çift İlginç yerlerde aşka gelmiş ve aşklarını göstermekten çekinmeyen 19 çift.

23 PAYLAŞIM FacebookPaylaş Twitter Yorum yapYorum yap Favorilerine Ekle Mail Gönder 60.272 OKUNMA

1. Kız aşka gelmişken adam telefonunda takılıyor. Facebook'ta Beğen:

2. Açık havada nasıl olur denemek istemişlerdir.

3. Ha yanyana oturmuşlar ha kucak kucağa oturmuşlar.

4. Orada kapalı mekan yoktur napsınlar?

5. Öndekilere eğlence çıkmış.

6. Betonda böbreğinizi üşütürsünüz evlatlarım.

7. Pişt. Noluyor orda!

8. ''Kııız, çok canım çekti, bir otele mi gitsek'

9. Gençlik

10. 'Araba camından senin yansımanı da görürüm hem'

11. Kızı bunaltmış mı sanki ne...

12. Eli üşümüş de olabilir bilemeyiz.

13. Hem etek eli taşıyor. Bele sarılmaktan daha fonksiyonel.

14. Havalar ısınınca doğal.

15. Bu gibi durumlarda pisuvar manzaralı lavabolar yerine kabinlere girmeyi de tercih edebilirsiniz.

16. Sevmek güzel bir şey.

17. Sadece erkekler mi yapacak. Kız da pektabi yapabilir.

18. Elastikler böyle yiyişiyor.

19. Tekrar söylemekten zarar çıkmaz: Sevmek güzel bir eylem.

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş