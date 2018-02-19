Felaketin eşiğinden dönen şanslı insanlar
Bazı insanlar şansını kendi yaratırken bazıları doğuştan şanslı...
#1 Birinci dünya savaşı sırasında bir alman tarafından ateş açılan askeri bu paralar kurtarmış. Hayatta kalmanız için çok paraya ihtiyacınız yok diyebiliriz.
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#2 Trafik kazasından aşırı havalı kurtulmak bu olsa gerek
#3 Patlayan bir diskten bu adamın gözüne gelen parça. İş güvenliği önemli!
#4 Son anda!
#5 Arabanın verilmiş sadakası varmış.
#6 Hiçbir şey olmamış gibi telefonla konuşmaya devam eden adam, sen nasıl bir kralsın?
#7 Az kalsın görünmez kazaya kurban gidecek kedi
#8 Köpek balığı tarafından ısırılan bir kadın. Büyük ihtimalle etin tadını beğenmedi.
#9 Evi teğet geçmiş
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#16 O paspasın değişmesi gerekiyor
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