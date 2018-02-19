Felaketin eşiğinden dönen şanslı insanlar

#1 Birinci dünya savaşı sırasında bir alman tarafından ateş açılan askeri bu paralar kurtarmış. Hayatta kalmanız için çok paraya ihtiyacınız yok diyebiliriz.

#6 Hiçbir şey olmamış gibi telefonla konuşmaya devam eden adam, sen nasıl bir kralsın?