Facebook’ta en çok takip edilen liderler Yaklaşık 40 milyon takipçisiyle Hindistan Başbakanı Narendra Mondi, dünyanın en çok takipçisi olan lideri. Erdoğan da 9 milyona varan takipçi sayısı ile listede üst sıralarda.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi Facebook'ta Beğen: Halkla ilişkiler firması Burson-Marsteller tarafından yayınlanan bir rapora göre, Hindistan Başbakanı Modi’nin Facebook’ta yaklaşık 40 milyon takipçisi var. 1 milyar 200 milyon nüfuslu bir ülke için bu rakam aslında sürpriz değil.

ABD Başkanı Donald Trump Donald Trump’ın Facebook’ta 20 milyondan fazla takipçisi var. Trump'ın Twitter'daki özel hesabını ise yaklaşık 27 milyon kişi takip ediyor. Araştırma kapsamında hükümet ve devlet başkanları ile dışişleri bakanlarına ait 590 Facebook hesabı incelendi.

Obama yarışta yok 2017 yılında görevde bir dünya lideri olmasa da eski ABD Başkanı Barack Obama’nın hala yaklaşık 54 milyon takipçisi var. Şu an görvdeki bütün liderlerden çok daha fazla…

Ürdün Kraliçesi Rania Ürdün Kralı II. Abdullah’ın eşi Kraliçe Rania’nın 10 milyondan fazla takipçisi var. Bu rakam Ürdün’ün nüfusunu da geçiyor. Kraliçe, Arap Müslüman kadınlarının Batılı imajını temsil ettiği için Batı medyasının da büyük ilgisini çekiyor olabilir.

Recep Tayyip Erdoğan Ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 9 milyon takipçisi var. Geçen yıl Facebook’ta Obama ve Modi’nin ardından üçüncü sırada yer alıyordu.

Mısır Devlet Başkanı El Sisi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi’nin yaklaşık 7 milyon takipçisi var. Raporda, liderlerin ne sıklıkla paylaşım yaptıkları, ne kadar beğeni, yorum ya da paylaşım aldıkları da incelendi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen Araştırma liderlerin insanlarla etkileşimini de ele alındı. Rapora göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen’in Facebook hesabı 58 milyondan fazla etkileşimle Modi’den sonra üçüncü sırada yer aldı. Kaynak: DW

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