Evinizde hazine olduğunu bilmeden yaşıyor olabilirsiniz!
Tarih her yerdedir, tabii yeterince iyi bakarsanız. Bu insanlar ise kasıtsız olarak buldukları 'arkeolojik' keşiflerle bayağı bir şaşırmışlar.
#1 Halıyı kaldırdığımda bulduğum şeyi tahmin edemezsiniz!
#2 Burayı keşfettiğimizde babamın ofisini taşıyorduk.
#3 Banyomdaki hazine
#4 Eski bir çiftlik evinde duvar kağıdının 3 kat altında bulunan uzay temalı duvar kağıdı
#5 Vitamin bölümü olarak kullanılan banka
#6 Tuğla duvarda bir pençe izi
#7 'Arkadaşım evini yeniden dekore ederken duvar kağıdının altında bunu buldu'
#8 Bardaki masanın görüntüsü (İngiltere)
#9 Üzerine inşa edilmiş uzun bir binanın bodrumunda korunmuş 1800'lerin Mezarlığı
#10 Yeni dairemizdeki dolabın altında küçük bir süt kapısı var.
#11 Arkadaşım eski halının yerini değiştirmeye karar verdi ve bu sürprizle karşılaştı.
#12 Apartmanımın altındaki tünel
#13 Kumtaşının çevresine inşa edilen salonum
#14
#15 'Tom ve Jerry' tipi fare deliklerine sahip olan bu ev 1741 yılı yapımı
#16 Yeni bir daireye taşınıp büyük bir keşif yaptım.
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